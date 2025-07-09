Які сорти огірків можна посіяти у липні

Які сорти огірків сіяти у липні

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Навіть якщо ви пропустили традиційні терміни для посіву огірків, липень 2025 року — чудовий час, щоб це виправити. Багато городників уже збирають свій перший урожай «зелененьких», але й для тих, хто ще не встиг посадити цю популярну культуру, або зіткнувся з невдачами під час вирощування розсади через несприятливі погодні умови, є можливість отримати смачні та хрусткі огірки аж до самої осені.

Попри те, що серпень може принести прохолоду та навіть ранні заморозки, досвідчені агрономи підтверджують ефективність липневих посадок огірків. Головне — правильно обрати сорти та підготувати насіння до можливих температурних коливань.

Які сорти огріків рекомендують для садіння у липні

Хоча конкретні сорти не були названі в наданому матеріалі, рекомендації агрономів для пізнього посіву огірків зводяться до вибору ранньостиглих та партенокарпічних гібридів. Ці сорти швидше дають урожай і не залежать від запилення комахами, що важливо для пізніших термінів.

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Серед рекомендованих сортів, які добре зарекомендували себе для літнього посіву, варто виділити:

«Кріспіна F1» — цей гібрид є партенокарпічним та ранньостиглим, що дозволяє отримати швидкий урожай.

«Артист» також партенокарпічний і дуже ранній гібрид, який чудово підходить для пізніх посадок.

«Фенікс». Хоча це простий огірок (не гібрид), він показав себе дуже добре при пізніх посадках. Його особливість полягає в тому, що він може гарно родити пізньої осені, продовжуючи сезон свіжих огірків.

Коли сіяти огірки у липні за місячним календарем

Якщо ви орієнтуєтеся на місячний календар, то у липні 2025 року найбільш сприятливими днями для посіву огірків є 1, 4-6, 8, 13-14, 19, 27 та 29 числа.

Як підготувати насіння до садіння у липні

Щоб молоді огірки були стійкішими до можливих нічних похолодань, які є характерними для кінця літа, дачники з досвідом радять загартувати насіння перед посівом. Для цього його необхідно потримати кілька днів у холодильнику. Таке загартовування зробить насіння більш стійким до різких перепадів температури, підвищуючи шанси на успішне проростання та розвиток рослин.

Крім того, варто бути готовими до можливих нічних похолодань вже після сходів. Молоді сходи огірків краще вкривати агроволокном, щоб захистити їх від несприятливих температур та забезпечити стабільний ріст.

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Підготовка ґрунту для пізніх огірків

Переконайтеся, що грядка, на якій ви плануєте садити огірки, звільнена від попередніх культур та бур’янів. Якщо ґрунт виснажений, можна внести перегній або компост під час перекопування.

Найважливіше — добре зволожити ґрунт перед посівом. Зробіть рядочки шириною 15-20 см, рясно полийте їх і висівайте насіння у вологий ґрунт. Це забезпечить швидке проростання та успішний розвиток рослин.

Пам’ятайте, що огірки, висаджені в липні, можуть бути більш чутливими до посухи. Тому критично важливо забезпечити їм регулярний і достатній полив. Найкраще зволожувати грядки вранці, використовуючи теплу, відстояну воду. Це допоможе уникнути стресу для молодих рослин та сприятиме їхньому активному росту.