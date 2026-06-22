Як за допомогою туалетного паперу відігнати від оселі комарів: дієвий трюк, перевірений часом

Як позбутися комарів / © pexels.com

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Улітку комарі здатні зіпсувати навіть найприємніший вечір. Вони проникають у будинок через відчинені вікна, заважають спати та залишають після себе сверблячі укуси. Проте існує простий домашній спосіб, який не потребує дорогих фумігаторів чи агресивної хімії. Для нього знадобляться лише рулон туалетного паперу та кілька крапель ефірної олії.

Чому комарі не люблять сильні аромати

Комарі знаходять людей завдяки запахам, які виділяє тіло, а також вуглекислому газу під час дихання. Деякі різкі природні аромати збивають комах з орієнтації та змушують триматися подалі.

Особливо ефективними вважаються запахи евкаліпта, м’яти, цитронели, лаванди, чайного дерева, гвоздики, лемонграсу. Саме на цьому принципі працює популярний лайфгак із туалетним папером.

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Як зробити простий відлякувач комарів

Для приготування знадобиться:

рулон туалетного паперу;

20 крапель ефірної олії цитронели, лаванди або евкаліпта.

Кілька крапель олії наносять на внутрішню картонну втулку рулону або на крайні шари паперу. Після цього рулон розміщують біля відкритого вікна, на підвіконні, балконі або поруч із ліжком. Папір поступово вбирає аромат і повільно поширює його в приміщенні протягом кількох годин.

Ще ефективніша комбінація

Для максимального результату можна поєднати кілька ароматів одночасно. Найкраще працюють такі поєднання:

цитронела й лаванда;

евкаліпт і м’ята;

чайне дерево й лимон;

лаванда й гвоздика.

Такі запахи приємні для людей, але надзвичайно не подобаються комарам.

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Де розміщувати ароматизований папір

Щоб ефект був помітнішим, рулони рекомендують розкладати в місцях, через які комахи найчастіше потрапляють до оселі:

біля вікон;

поруч із дверима;

на балконі;

біля садових меблів;

на терасі чи в альтанці.

У невеликих приміщеннях достатньо одного рулону, а для великого будинку можна використати кілька.

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