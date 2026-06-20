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Пухкі вареники на кефірі або кислому молоці давно стали однією з візитівок української кухні. Однак навіть перевірений рецепт не завжди гарантує бажаний результат. Часто вироби виходять пласкими, важкими або швидко осідають після приготування. Секрет полягає не лише в тісті, а й у способі термічної обробки.

Саме тому багато господинь сперечаються, що краще для пухких вареників — пароварка чи сковорідка. Всі недоліки та переваги — розібрали в матеріалі ТСН.ua.

Від чого залежить пишність вареників

Головну роль відіграє тісто. Для пухких вареників традиційно використовують кефір, кисле молоко або сироватку в поєднанні з харчовою содою. Під час нагрівання сода вступає в реакцію з кислим середовищем і виділяє вуглекислий газ, який створює в тісті дрібні повітряні порожнини.

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Не менш важливо не перемішувати масу занадто довго. Надмірне вимішування робить структуру щільнішою, а готові вареники — менш повітряними.

Чому пароварка вважається найкращим варіантом

Більшість кулінарів сходяться на думці, що саме приготування на парі дозволяє отримати максимально пишний результат. Гаряча пара рівномірно прогріває тісто з усіх боків, не вимиваючи з нього повітря, як це відбувається під час варіння у воді. Завдяки цьому вареники збільшуються в об’ємі та залишаються м’якими навіть після охолодження.

Ще одна перевага полягає в тому, що вироби не прилипають один до одного і не розриваються через активне кипіння. Для класичних вареників на кефірі зазвичай достатньо 5–7 хвилин приготування після появи інтенсивної пари.

Чи можна приготувати пухкі вареники на сковорідці

Якщо пароварки немає, допоможе звичайна глибока сковорідка з кришкою. На дно наливають невелику кількість води, встановлюють решітку або спеціальну вставку для приготування на парі, після чого викладають вареники. Під щільно закритою кришкою утворюється парове середовище, яке працює майже за тим самим принципом, що й пароварка.

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Однак результат багато в чому залежить від конструкції посуду. Якщо кришка пропускає пару або рівень води занадто низький, тісто може прогріватися нерівномірно.

Чого не варто робити

Навіть якісне тісто можна зіпсувати кількома поширеними помилками:

відкривати кришку під час приготування;

викладати вироби занадто щільно;

використовувати надто круте тісто;

додавати забагато борошна під час розкачування;

перетримувати вареники на парі.

Через нестачу місця вони можуть злипатися, а надмірна кількість борошна робить структуру важчою.

Пароварка чи сковорідка: що обрати

Якщо порівнювати обидва способи, перевага все ж залишається за пароваркою. Вона забезпечує стабільну температуру та рівномірний розподіл пари, що особливо важливо для дріжджового або кефірного тіста.

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Але сковорідка з кришкою стане хорошою альтернативою, коли спеціального обладнання немає під рукою. За правильного використання різниця буде мінімальною, хоча отримати ідеально однаковий результат дещо складніше.

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