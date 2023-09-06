Коли вітати вчителів з професійним святом 2023 року: дата, історія свята

Ще зовсім нещодавно українські школярі зі своїми батьками скуповували шкільне приладдя до 1 вересня, а вже скоро вчителі будуть отримувати вітання на День вчителя.

Коли День вчителя в Україні 2023 року

Традиційно День вчителя в Україні припадає на першу неділю жовтня. 2023 року це буде 1 число. Не секрет, що цього дня вітають з професійним святом не лише вчителів, але й усіх педагогів і освітян. Навіть якщо ви вже давно закінчили школу, не полінуйтеся зателефонувати своєму колишньому класному керівнику й подарувати теплі слова. Головне, щоб вони йшли від самого серця.

Вчителі мають ще одне додаткове свято — Міжнародний день вчителя. Воно припадає на 5 жовтня і святкується в більшості країнах світу. Але в Україні поки що не прижилася традиція цього святкування.

Свято вчителя: історія цього дня

Свято вчителя / Фото: pixabay.com

Насправді історія Дня вчителя в Україні має довгу історію. Вчитель вважається однією з найдавніших професій, яка існує так само довго, як і людство. Перші школи у світі виникли ще в IV тисячолітті до н.е. А ось в Київській Русі (на території сучасної України) професія вчителя з'явилася відразу після прийняття християнства. Найбільшого поширення вона зазначала за часів правління князя Ярослава Мудрого.

Офіційно День вчителя в Україні почали святкувати від 1980 року. Так як святкування завжди припадає на неділю, у п'ятницю, яка передує цьому дню, проводять особливі заходи в школах та університетах.

Цікаво, що саме слово "педагог" прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Але в той час так називали рабів, на яких покладали функцію догляду за дітьми. Вони зазвичай відводили дітей до школи, а потім забирали їх. В буквальному значенні це слово можна перекласти як "провідна дитина". А сучасні педагоги є для дітей провідниками у захопливий світ нових знань і умінь.

Що подарувати на День вчителя 2023 року: ідеї корисних та приємних подарунків

Що зазвичай дарують на День вчителя? Замість банального букету квітів 2023 року можна зупинитися на таких подарунках:

набір смачної кави чи ароматного чаю у красивому святковому пакуванні;

кошик з екзотичними фруктами, набір ексклюзивного шоколаду;

кімнатну рослину;

палантин чи витончена шаль у подарунковому пакуванні;

сертифікат у книжковий магазин;

портрет, написаний художником по фотографії;

фотоальбом з вклеєними до нього світлинами учнів вашого класу;

набір красивого і практичного посуду;

красиву аромалампу;

набір для рукоділля (особливо, якщо ви впевнені, що вчитель любить займатися саме цією справою);

набір якісних записників.

Насправді, зовсім не важливо, який подарунок отримає вчитель на своє професійне свято, адже у педагогів на першому місці завжди залишаються старанність їхнів учнів, успіхи у навчанні.