Когда поздравлять учителей с профессиональным праздником в 2023 году: дата, история праздника

Еще совсем недавно украинские школьники со своими родителями скупали школьные принадлежности до 1 сентября, а уже скоро учителя будут получать поздравления на День учителя.

Когда День учителя в Украине в 2023 году

Традиционно День учителя в Украине приходится на первое воскресенье октября. В 2023 году это будет 1 число. Не секрет, что в этот день поздравляют с профессиональным праздником не только учителей, но и всех педагогов и педагогов. Даже если вы уже давно окончили школу, не поленитесь позвонить своему бывшему классному руководителю и подарить теплые слова. Главное, чтобы они шли от самого сердца.

У учителей еще один дополнительный праздник — Международный день учителя. Он приходится на 5 октября и отмечается в большинстве стран мира. Но в Украине пока не прижилась традиция этого празднования.

Праздник учителя: история этого дня

Праздник учителя / Фото: pixabay.com

В действительности история Дня учителя в Украине имеет долгую историю. Учитель считается одной из самых древних профессий, которая существует так же долго, как и человечество. Первые школы в мире возникли еще в IV тысячелетии до н. А вот в Киевской Руси (на территории современной Украины) профессия учителя появилась сразу после принятия христианства. Наибольшее распространение она отмечала при правлении князя Ярослава Мудрого.

Официально День учителя в Украине начали праздновать с 1980 года. Так как празднование всегда приходится на воскресенье, в пятницу, предшествующую этому дню, проводятся особые мероприятия в школах и университетах.

Любопытно, что само слово "педагог" пришло к нам из Древней Греции. Но в то время так называли рабов, на которых возлагали функцию ухода за детьми. Они обычно отводили детей в школу, а затем уводили их. В буквальном смысле это слово можно перевести как "ведущий ребенок". А современные педагоги являются для детей проводниками в увлекательный мир новых знаний и умений.

Что подарить на День учителя 2023 года: идеи полезных и приятных подарков

Что обычно дарят в День учителя? Вместо банального букета цветов 2023 можно остановиться на таких подарках:

набор вкусного кофе или ароматного чая в красивой праздничной упаковке;

корзина с экзотическими фруктами; набор эксклюзивного шоколада;

комнатное растение;

палантин или изящная шаль в подарочной упаковке;

сертификат в книжный магазин;

портрет, написанный художником по фотографии;

фотоальбом с вклеенными в него фотографиями учащихся вашего класса;

набор красивой и практичной посуды;

красивую аромалампу;

набор для рукоделия (особенно если вы уверены, что учитель любит заниматься именно этим делом);

набор качественных записных книжек.

На самом деле совсем не важно, какой подарок получит учитель на свой профессиональный праздник, ведь у педагогов на первом месте всегда остаются усердие их учеников, успехи в учебе.