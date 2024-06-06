Нова стрижка, яка набирає шаленої популярності у світі: вирішує одразу декілька проблем

Це піксі-боб, яка має ознаки піксі та бобу, саме в результаті такого тандему стрижка набула шаленої популярності у всьому світі. Зачіска закриває одразу кілька потреб – омолоджує, додає об’єму тонкому волоссю, коригує овал обличчя й увиразнює погляд. Стилісти рекомендують цю стрижку усім, хто хоче кардинально змінити свій образ та омолодитися. Розповідаємо, які переваги стрижки піксі-боб і як її правильно вибрати.

Як правильно вибрати найкращий варіант стрижки піксі-боб

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Перукарі з легкістю допоможуть підібрати варіант зачіски до типу вашого обличчя та структури волосся.

Якщо ви маєте овальне обличчя, вам підійде будь-який варіант зачіски. Для більш потужного ефекту можна фарбуватися у техніці "мелірування".

Для круглого типу обличчя пасуватиме стрижка з градуйованими легкими пасмами та поголеними скронями. Така зачіска коригуватиме овал обличчя і зробить вилиці більш витонченими.

Якщо лице прямокутної чи квадратної форми, то краще акцентувати стрижку косим довгим чубчиком. Так ви приберете непотрібний об’єм у нижній частині свого лиця, зробите його більш витонченим.

Які особливості стрижки піксі-боб

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Це стрижка на коротке волосся, яка виконана у техніці багатошарового градуювання пасом, з укороченою потилицею.

Піксі-боб має декілька переваг:

Яка трендова стрижка на літо 2024 / Фото: pixabay.com

Універсальна – підходить для обличчя будь-якого типу й волосся будь-якої структури.

Надає об’єму в потрібних місцях, робить волосся густішим.

Взагалі не потребує укладання.

Практична – її не треба постійно оновлювати, тримає форму до 8 місяців.

Омолоджувальна – за допомогою стрижки можна омолодитися на 10-15 років.

Вид ззаду. Переважає укорочена потилиця, яка оголює шию і поступово переходить в об’ємну верхівку, що має ефектний та привабливий вигляд.

Вид збоку. Тут кілька варіантів – скроні можуть бути поголені, а можуть залишатися градуйовані пасма, що надають об’єму тонкому й пошкодженому волоссю.

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