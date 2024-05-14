Поява цих комах у вашому домі свідчить про неочікувані великі гроші

Якщо на порозі з'явилися ці комахи, очікуйте достатку, підвищення по службі та приємних новин.
Якщо вірити народним прикметам, то поява мурах – це добрий знак. Розповідаємо, які є прикмети та повір’я про мурах.
Що означає поява мурах у вашому домі: вам точно сподобаються такі прикмети
- Якщо у вашій оселі з’явилися чорні мурахи, очікуйте великих грошових надходжень. Можливо, ви отримаєте премію, виграєте мільйон у лотерею чи бабуся залишить вам великий спадок.
- Коли в домі з’явилися руді мурахи, це означає, що ви невдовзі кудись поїдете, може відпочивати, а можливо у справах.
- Якщо у вашій квартирі з’явилися маленькі лісові мурашки – вас точно невдовзі підвищать по службі. Ви досягнете найближчим часом великих успіхів у своїй кар’єрі, відкриєте власну справу чи станете керівником. У будь-якому випадку, лісові гості свідчать про те, що ви зараз на вірному шляху.
- Поява мурашок взимку означає, що вас очікує фінансове благополуччя, ви ніколи не знатимете проблем з грошима. Тому можна дозволити собі трохи розкоші.
- Коли мурахи з’являються навесні, отже, вам треба подбати про своє здоров’я, взяти відпустку й відновити свої сили.
- Якщо мурашки відвідали ваш дім улітку, це означає, що невдовзі у вашій родині може бути поповнення.
- Поява мурах восени свідчить про те, що ви найближчим часом отримаєте вигідну пропозицію, яка змінить все ваше життя, ви станете надзвичайно успішною та заможною людиною.
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