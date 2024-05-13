Зробіть це – і у вашій родині ніколи не буде безглуздих конфліктів та непорозумінь

Суперечки й непорозуміння в сім’ї часто можуть виникати через якесь сказане слово чи немиту чашку в раковині. Іноді таке безглуздя переростає в довготривалий конфлікт, який може мати непередбачувані й погані наслідки для взаємин. Щоб цього уникнути, психологи рекомендують дотримуватися шести простих правил у стосунках. Розповідаємо, як попередити сварки в родині, посилаючись на ресурс Brides.

Що треба зробити, щоб у родині не було сварок і непорозумінь

Більше позитиву. Якщо конфлікти в родині виникають на рівному місці з безглуздих ситуацій, то це може бути причиною внутрішніх станів, які провокують агресивну реакцію на зовнішні подразники. Психологи рекомендують у такому випадку старатися дивитися на речі позитивно і намагатися по можливості з гумором реагувати на недоречно сказане слово, неприбрані речі тощо. Головне, варто відрізняти, коли партнер ненароком щось зробив чи сказав, а коли ваші особисті кордони порушуються навмисно.

Якщо конфлікти в родині виникають на рівному місці з безглуздих ситуацій, то це може бути причиною внутрішніх станів, які провокують агресивну реакцію на зовнішні подразники. Психологи рекомендують у такому випадку старатися дивитися на речі позитивно і намагатися по можливості з гумором реагувати на недоречно сказане слово, неприбрані речі тощо. Головне, варто відрізняти, коли партнер ненароком щось зробив чи сказав, а коли ваші особисті кордони порушуються навмисно. Не намагайтеся завжди бути правими. Ви в стосунках хочете бути правими чи щасливими? Постійно ставте собі таке запитання, коли намагатиметеся доводити щось партнерові. Психологи зазначають, що переважна більшість конфліктів виникає саме тоді, коли один партнер намагається довести іншому, що той не правий і не робить того, що потрібно. Натомість, краще озвучити свою потребу й аргументувати, чому вона така важлива для вас.

Ви в стосунках хочете бути правими чи щасливими? Постійно ставте собі таке запитання, коли намагатиметеся доводити щось партнерові. Психологи зазначають, що переважна більшість конфліктів виникає саме тоді, коли один партнер намагається довести іншому, що той не правий і не робить того, що потрібно. Натомість, краще озвучити свою потребу й аргументувати, чому вона така важлива для вас. Порахуйте до десяти, перш ніж сказати щось погане. Візьміть таку короткочасну паузу, тоді ви матимете можливість подумати, чи варто вам говорити якусь неприємну річ своєму партнерові. Бо іноді зопалу можна наговорити такого, що потім просто зруйнує ваші стосунки. Насправді, коли людина говорить якісь погані речі на іншу, вона почувається скривдженою. Тому краще сказати правду, що вам погано і боляче від слів чи дій вашого партнера, щоб він зрозумів, що так робити не можна.

Візьміть таку короткочасну паузу, тоді ви матимете можливість подумати, чи варто вам говорити якусь неприємну річ своєму партнерові. Бо іноді зопалу можна наговорити такого, що потім просто зруйнує ваші стосунки. Насправді, коли людина говорить якісь погані речі на іншу, вона почувається скривдженою. Тому краще сказати правду, що вам погано і боляче від слів чи дій вашого партнера, щоб він зрозумів, що так робити не можна. Говоріть про свої почуття. Треба навчитися говорити про свої почуття не через крики та звинувачення партнера у всіх смертних гріхах, а казати про свої емоції та відчуття. Таким чином, ваш партнер зрозуміє, що вам боляче, прикро чи неприємно від його вчинків та слів. Можливо, він навіть не здогадується про це і робив так ненавмисно, а з якихось своїх причин.

Треба навчитися говорити про свої почуття не через крики та звинувачення партнера у всіх смертних гріхах, а казати про свої емоції та відчуття. Таким чином, ваш партнер зрозуміє, що вам боляче, прикро чи неприємно від його вчинків та слів. Можливо, він навіть не здогадується про це і робив так ненавмисно, а з якихось своїх причин. Слухайте свого партнера. Під час конфлікту все ж таки треба вислухати свою другу половинку, щоб припинити сварку. А виходить навпаки, один з партнерів зосереджується на тому, що він говоритиме і як діятиме. І саме це є причиною продовження конфлікту, бо люди не чують одне одного, намагаючись довести саме свою правоту. Найкраще, ставити запитання й вислуховувати відповіді, таким чином, можна з’ясувати причини конфлікту і вчасно усунути їх.

Під час конфлікту все ж таки треба вислухати свою другу половинку, щоб припинити сварку. А виходить навпаки, один з партнерів зосереджується на тому, що він говоритиме і як діятиме. І саме це є причиною продовження конфлікту, бо люди не чують одне одного, намагаючись довести саме свою правоту. Найкраще, ставити запитання й вислуховувати відповіді, таким чином, можна з’ясувати причини конфлікту і вчасно усунути їх. Взаєморозуміння. У сварці беруть участь двоє, тому й конфлікт варто вирішувати на користь обох сторін. Якщо ви все ж таки не можете владнати це самостійно і суперечки виникають постійно, тоді психологи рекомендують звертатися до спеціалістів, які допоможуть розібратися та владнати проблему.

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