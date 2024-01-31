П'ять найкращих органічних сортів перцю солодкого: для теплиць, відкритого ґрунту, для вживання

Кращі сорти перцю для теплиць і городу

Кінець зими, настають дні посадки перцю на розсаду. Підготовка до посівної кампанії починається з вибору найкращих сортів перцю.

Фахівці радять звернути увагу на органічну серію перпців. Органічна серія означає, що ці перці були вирощені без пестицидів, нічим не протравлювалися і мають підвищену стійкість до хвороб і шкідників.

Найкращі сорти перцю солодкого:

Діментіо. Ранній гібрид, буквально через два місця після висадки можна збирати врожай При цьому цікаво, що плоди в технічній стиглості жовті та зовні нагадують Білозірку, а в біологічній стиглості вони червоні. Тобто можна збирати з куща як жовті, так і червоні перці. Абей. Чим хороший це сорт? Він низькорослий, підходить як для теплиці, так і для відкритого ґрунту. Належить до органічної серії, стійкий до таких хвороб, як бактеріальна плямистість та вірус мозаїки. Це ранній сорт з великими жовтими кубовидними плодами, вагою до 300 г. Банкерс. Високорослий урожайний гібрид також з органічної серії. В теплиці він може, досягати 150 см. Перець стресостійкий, якщо ви раз пропустите полив, з Банкерсом нічого не трапиться. Цей сорт формує декілька ярусів красивих, щільних, з товстими стінками кубоподібних перців червоного кольору вагою 250-300 г. Клаудіо. Класичний, надурожайний салатний перець з багатокамерними важкими плодами масою 200-250 г і з товщиною стінки до 1 см. Стресостійкий сорт підходить як для відкритого ґрунту, так і для теплиць. Слонове вухо. Новий сорт перцю, який найбільше підходить для тушкування та грилю. Цей сорт перцю смачний як у сирому вигляді, так і після термообробки він не втрачає смакових якостей. Хоча плоди не великі за розмірами, зато довгі, до 18-20 см. З кущів можна збирати до 3 кг перців.

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