Полуниця / © Associated Press

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Полуниця легко розмножується вусами — вегетативними пагонами. Для розмноження беруть рослини з кращою врожайністю, розмірами та смаком ягід. У них видаляють всі квітконоси, щоб «переключити» полуницю тільки на утворення вусів.

Садівники радять брати липневі вуса, оскільки на них рослини до зими встигнуть утворити потужну кореневу систему та закласти багато квіткових бруньок.

Робиться це так:

у перший рік посадіть кущі і обріжте всі вуса, зберіть перший врожай ягід, визначте, які найкращі і міцніші кущі

залишайте найбільші вуса, дрібні можна видалити

залиште вуса для вільного зростання до кінця червня — початку липня. Приблизно в цей час на вусах з’являться молоді розетки

ці молоді розетки потрібно трохи прикопати в пухку землю і полити

тепер потрібно почекати до трьох тижнів, доки молода розсада виросте

потім укоротіть кінці вус, не забудьте поливати, розпушувати грунт, підгортати

за два тижні до пересадки, вуса відріжте від материнського куща. Тепер молоді кущики перейшли на власне кореневе живлення

Важливо: між рядками полуниці має бути відстань 80 сантиметрів, щоб потім можна було побільше заповнити міжряддя. У самому рядку має бути відстань 30 см, не густіше, але й не рідше.

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Щойно ви пересадили вуса, обов’язково полийте молоді кущики і замульчуйте землю навколо них, щоб утримати цю вологу, скошеною травою чи соломою.

Раніше ми писали, коли і як пересаджувати полуницю та суницю, щоб до осені укорінилися всі кущі. Більше про це читайте у новині.