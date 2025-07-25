Клубника / © Associated Press

Реклама

Клубника легко размножается усами — вегетативными побегами. Для размножения берут растения с лучшей урожайностью, размерами и вкусом ягод. У них удаляют все цветоносы, чтобы «переключить» клубнику только на образование усов.

Садоводы советуют брать июльские усы, поскольку на них растения до зимы успеют образовать мощную корневую систему и заложить много цветочных почек.

Делается это так:

в первый год посадите кусты и обрежьте все усы, соберите первый урожай ягод, определите, какие самые лучшие и более крепкие кусты

оставляйте самые большие усы, мелкие можно удалить

оставьте усы для свободного роста до конца июня — начала июля. Приблизительно в это время на усах появятся молодые розетки

эти молодые розетки нужно немного прикопать в рыхлую землю и полить

теперь нужно подождать до трех недель, пока молодая рассада вырастет

затем укоротите концы ус, не забудьте поливать, разрыхлять почву

за две недели до пересадки, усы отрежьте от материнского куста. Теперь молодые кустики перешли на собственное корневое питание

Важно: между рядами клубники должно быть расстояние 80 сантиметров, чтобы потом можно было побольше заполнить междурядья. В самом ряде должно быть расстояние 30 см, не гуще, но и не реже.

Реклама

Как только вы пересадили усы, обязательно полейте молодые кустики и замульчуйте землю вокруг них, чтобы удержать эту влагу, скошенной травой или соломой.

Ранее мы писали, когда и как пересаживать клубнику и землянику, чтобы к осени укоренились все кусты. Больше об этом читайте в новости.