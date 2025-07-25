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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
24
Время на прочтение
2 мин

Размножение клубники усами — как это правильно делать

Размножение клубники усами — самый простой метод, потому что он не требует особых усилий. Таким способом вы из каждого большого куста сможете получить несколько новых.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клубника

Клубника / © Associated Press

Клубника легко размножается усами — вегетативными побегами. Для размножения берут растения с лучшей урожайностью, размерами и вкусом ягод. У них удаляют все цветоносы, чтобы «переключить» клубнику только на образование усов.

Садоводы советуют брать июльские усы, поскольку на них растения до зимы успеют образовать мощную корневую систему и заложить много цветочных почек.

Делается это так:

  • в первый год посадите кусты и обрежьте все усы, соберите первый урожай ягод, определите, какие самые лучшие и более крепкие кусты

  • оставляйте самые большие усы, мелкие можно удалить

  • оставьте усы для свободного роста до конца июня — начала июля. Приблизительно в это время на усах появятся молодые розетки

  • эти молодые розетки нужно немного прикопать в рыхлую землю и полить

  • теперь нужно подождать до трех недель, пока молодая рассада вырастет

  • затем укоротите концы ус, не забудьте поливать, разрыхлять почву

  • за две недели до пересадки, усы отрежьте от материнского куста. Теперь молодые кустики перешли на собственное корневое питание

Важно: между рядами клубники должно быть расстояние 80 сантиметров, чтобы потом можно было побольше заполнить междурядья. В самом ряде должно быть расстояние 30 см, не гуще, но и не реже.

Как только вы пересадили усы, обязательно полейте молодые кустики и замульчуйте землю вокруг них, чтобы удержать эту влагу, скошенной травой или соломой.

Ранее мы писали, когда и как пересаживать клубнику и землянику, чтобы к осени укоренились все кусты. Больше об этом читайте в  новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
24
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