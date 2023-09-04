Що означають слова «вайб» та «хайп» - мова нового покоління

Мова – це динамічна система, яка постійно оновлюється та розвивається. Тому не дивно, що наше мовлення регулярно поповнюється новими іншомовними словами. Дуже багато лексем, які не перекладаються, заходять із ІТ-індустрії, шоу-бізнесу та медіа, також нинішнє молоде покоління користується словами іншомовного походження не перекладаючи їх, наприклад, з англійської.

Хайп

Це слово найчастіше використовується стосовно якоїсь медійної події, яку висвітлюють в інтернеті, соцмережах чи у ЗМІ. Найчастіше хайп стосується чогось або когось дуже модного саме на даний час. І означає воно ажіотаж чи галас, що свідомо роздмухують навколо якоїсь особистості чи події.

Простими словами, хайп – це рекламувати, активно просувати, піднімати популярність, розкручувати щось або когось. Хайпонути – це значить прославитися в чомусь чи десь.

Вайб

Наразі важко зустріти підлітка покоління «некст», який би не знав цього слова і активно не користувався б ним. Вайбом називають емоційний стан, який виникає у наслідок контакту з чимось або кимось. Цей стан виникає під час перебування у певному середовищі або оточенні, під впливом настрою, що створює те місце. Це також може бути атмосферна місцина, що змінює настрій, в якій приємно знаходитися, оскільки перебування там створює хвилі позитиву та надає естетичну насолоду. Наприклад, крутий вайб був на тій вечірці.

Зі словом «вайб» можна експериментувати, утворювати інші частини мови, робити порівняння, вживати його у множині. Наприклад, можна говорити, що ви поруч з кимось вайбуєте. Або вживати вислів «ловити вайб», що означає – увібрати в себе атмосферу, зловити ритм та задоволення від оточення. Ловити вайб можна на концерті улюбленого співака, на дискотеці в клубі чи під час спілкування з цікавими людьми.

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