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Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту

Генштаб повідомив про бої на основних напрямках фронту

Ситуація на фронті залишається складною / Фото: Associated Press

ЗСУ відбили всі ворожі атаки.

Розпочалася 558 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", – звітує Генштаб.

Авіація сил оборони вчора завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також п'ять – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та зенітно-ракетний комплекс противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Авдіївському напрямку противник здійснював безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. 

На Запорізькому напрямку агресор вів безуспішні наступальні дії в районі Приютного Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного.

Нагадаємо, українські військові на Таврійському напрямку за минулу добу знищили 76 загарбників, ще 170 окупанта отримали поранення, а 3 потрапили до полону.

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