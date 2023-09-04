Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

ВСУ отразили все вражеские атаки.
Начались 558 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе", — отчитывается Генштаб.
Авиация сил обороны вчера нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и зенитно-ракетный комплекс противника.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
На Авдеевском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Донецкой области.
На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.
На Запорожском направлении агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного.
Напомним, украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили 76 захватчиков, еще 170 оккупантов получили ранения, а 3 попали в плен.
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