Генштаб сообщил о боях на основных направлениях фронта

Начались 558 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры по контрбатарейной борьбе", — отчитывается Генштаб.

Авиация сил обороны вчера нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях и зенитно-ракетный комплекс противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Авдеевском направлении противник совершал безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Запорожском направлении агрессор вел безуспешные наступательные действия в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Роботиного.

Напомним, украинские военные на Таврическом направлении за минувшие сутки уничтожили 76 захватчиков, еще 170 оккупантов получили ранения, а 3 попали в плен.

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