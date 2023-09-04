Оккупанты несколько часов атаковали БПЛА Измаильский район Одесчины

Вражеская атака на юг Одесчины продолжалась около четырех часов.

Российские войска несколько часов атаковали ударными беспилотниками Измаильский район Одесской области в ночь на 4 сентября.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Уже почти два часа враг атакует наш юг Одесской области (Измаильский район) ударными беспилотниками. Еще раз прошу жителей и гостей Измаильского района быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – написал глава области в почти 4:00.

Об отбое воздушной тревоги в регионе Кипер сообщил в 6:00.

Напомним, российские захватчики и в ночь на 3 сентября совершили несколько волн атак дронами Shahed-136/131 по Одесской области. Враг атаковал порты на Дунае. Силам ПВО удалось сбить 22 из 25 вражеских беспилотников.

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