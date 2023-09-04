Окупанти кілька годин атакували БПЛА Ізмаїльський район Одещини

Ворожа атака на південь Одещини тривала близько чотирьох годин.
Російські війська кілька годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район Одеської області в ніч проти 4 вересня.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Вже майже дві години ворог атакує наш південь Одещини (Ізмаїльський район) ударними безпілотниками. Ще раз прошу жителів та гостей Ізмаїльського району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги!" – написав голова області о майже 4:00.
Про відбій повітряної тривоги в регіоні Кіпер повідомив о 6:00.
Нагадаємо, російські загарбники і в ніч проти 3 вересня здійснили кілька хвиль атак дронами Shahed-136/131 по Одеській області. Ворог атакував порти на Дунаї. Силам ППО вдалося збити 22 із 25 ворожих безпілотників.
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