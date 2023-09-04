Синоптики оновили прогноз погоди на понеділок, 4 вересня

Сьогодні, 4 вересня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме на півдні та південному сході в середньому +19°С. На заході країни можливі дощі з грозами.

Про це повідомили в Укргідрометцентр.

У більшості західних областей, а також у Вінницькій, Житомирській, частково Київській, Черкаській та Одеській областях можливі короткочасні дощі.

У південній та східній частинах країни, а також на Дніпропетровщині можливий невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою. На решті території опадів не очікується.

У західних, північних регіонах та у Вінницькій області вдень очікується від +19°С до +24°С. На решті території температура підніметься до +24...29°С.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненням. Місцями можливі короткочасні дощі. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме +19...24°С.

У Києві вдень температура сягне +20...22°С.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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