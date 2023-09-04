Синоптики обновили прогноз погоды на понедельник, 4 сентября

4 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет составлять на юге и юго-востоке в среднем +19°С. На западе страны возможен дождь с грозами.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве западных областей, а также Винницкой, Житомирской, частично Киевской, Черкасской и Одесской областях возможны кратковременные дожди.

В южной и восточной части страны, а также на Днепропетровщине возможен небольшой кратковременный дождь, местами с грозой. На остальной территории осадков не ожидается.

В западных, северных регионах и Винницкой области днем ожидается от +19°С до +24°С. На остальной территории температура поднимется до +24...29°С.

В Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять +19...24°С.

В Киеве днем температура составит +20...22°С.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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