Що робити, якщо тісто на паску не підіймається, як його врятувати

Що робити, якщо тісто для паски не підійшло

Християни східного обряду готуються відзначати 5 травня Великдень, планують меню на свято та збираються пекти паски.

Найчастіше паску печуть на дріжджовому тісті, приготування якого потребує певних навичок. Інколи буває, що замішане тісто не підіймається. Панікувати не потрібно, розповідаємо, які можуть бути причини та як виправити ситуацію.

Причини, чому не підіймається дріжджове тісто на паску

Знаючи причини, чому не підходить тісто, можна запобігти ситуації, а в деяких випадках, навіть її виправити.

Дріжджі

Якщо термін зберігання дріжджів закінчується, то це могло вплинути й на тісто. Важливо стежити за терміном придатності цього продукту і дотримуватися умов його зберігання. Відкриту пачку сухих дріжджів можна зберігати при температурі від +3 до +5° C до 7 днів, а живих до 12 днів і не більше 24 годин в теплі.

Деякі види дріжджів просто потребують більше часу для того, щоб тісто піднялося. Наприклад, іноді сухі дріжджі можуть рости вдвічі повільніше, ніж свіжі.

Борошно

Для паски потрібно використовувати тільки пшеничне борошно. Деякі сорти борошна можуть мати низькі показники клейковини, або протигрибкові домішки, які подекуди додають виробники.

Борошно перед додаванням до дріжджів потрібно зберігати за кімнатної температури та обов'язково просівати.

Кількість борошна

Якщо у процесі замішування тіста додати забагато борошна, то це зробить суміш важкою, вона не зможе піднятися.

Вершкове масло

Перед використанням масло важливо дістати з холодильника заздалегідь — холодне масло може "придавити" тісто.

Цукор

Якщо переборщити з цукром, то опара не підніметься.

Температура молока

Молоко для опари повинно бути не холодним, але й не гарячим. Якщо його перегріти, воно нейтралізує дріжджі, і тісто не буде рости.

Що робити, якщо тісто на паску не підіймається

Інколи потрібно просто почекати , тому що тісту потрібно трохи більше часу, щоб піднятись. Залишити його ще на пів години чи навіть на годину. І якщо після цього нічого не зміниться, то варто спробувати інший спосіб порятунку тіста.

, тому що тісту потрібно трохи більше часу, щоб піднятись. Залишити його ще на пів години чи навіть на годину. І якщо після цього нічого не зміниться, то варто спробувати інший спосіб порятунку тіста. Буває що, щоб тісто піднялося, достатньо добре вимішати тісто . Якщо тісто місили дуже мало, дріжджі, швидше за все, погано поширилися в ньому. Тому таке тісто не зможе піднятися. Проте також потрібно стежити за тим, щоб не забити тісто. Підвищити температуру . Для того, щоб тісто піднялося, необхідна певна температура. Для цього можна скористатися духовкою - розігріти її до 40-50 градусів і поставити туди миску з опарою. Внизу деко з водою. Можна зробити для тіста водяну баню. Налити в каструлю окріп, укрити рушником. Поставити на неї посуд з тістом та обернути рушником. Така водяна баня допоможе відрегулювати як рівень температури, так і рівень вологи. Також можна просто укутати місткість з опарою рушником та поставити в тепле місце.

Зробити додаткову опару для тіста. Якщо тісто не підіймається протягом години, то найкращим рішенням буде зробити додаткову опару. Залити її до тіста та знову обережно замісити. Однак цей спосіб не подіє, якщо проблема у терміні придатності чи якості дріжджів. Варто спочатку перевірити їх, а вже потім робити нову опару. Можна спробувати додати до нової опари борошна — у співвідношенні 60% борошна та 40% рідини. Потім додаємо активну дріжджову суміш у тісто, і нехай воно підіймається у вологому теплому місці. Те, як воно підніметься, буде показником активності дріжджів. Цей метод робить дріжджі дуже активними, тому коли нову опару з борошном додають в тісто, вона повинна добре вирости.

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