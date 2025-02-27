Щоб отримати ранній урожай капусти, вибираємо найкращі сорти

З приходом весни виникає природне бажання поповнити раціон свіжими овочами. Одним із найпопулярніших варіантів є рання капуста, яка дозріває за 3-3,5 місяці. Її качани не відрізняються великими розмірами чи довготривалим зберіганням, проте вони багаті на корисні речовини, мають приємний смак і є незамінними для приготування різноманітних страв.

Експерти розповіли, які сорти надранньої капусти ідеальні для отримання хорошого врожаю

Копенгаген Маркет

Гібрид, який відзначається високою врожайністю та чудовими смаковими якостями. Він ідеально підходить для вживання у свіжому вигляді, а також добре переносить термічну обробку, тому часто використовується для приготування різноманітних страв або закваски. Дозріває капуста через 90 днів після появи сходів, утворюючи щільні, великі качани круглої форми. Листя світло-зелене, а вага кожного качана може досягати 2,5 кг. Однією з головних переваг цього сорту є його стійкість до хвороб, зокрема до фузаріозу, гнилі та бактеріальних інфекцій. Оптимальні умови для вирощування – сонячні ділянки з родючим, некислим ґрунтом. Найкращими попередниками вважаються гарбуз, цибуля та картопля. У регіонах з тривалим світловим днем капуста розвивається найкраще. Попри підвищену вологість, качани можуть довго залишатися на полі, не втрачаючи своєї форми та якості.

Копенгаген Маркет

Дітмаршер Фрюєр

Це ранньостиглий сорт, який широко поширений і активно вирощується великими господарствами завдяки своїй стабільній врожайності. Листова розетка має компактні розміри, не перевищує 70 сантиметрів у діаметрі. Повний цикл дозрівання становить 112 днів з моменту посадки розсади, причому дозрівання відбувається рівномірно та дружно. Сорт стійкий до хвороб та несприятливих умов, а також має високу холодостійкість. Важливо зазначити, що Дітмаршер Фрюєр не підходить для заквашування, однак чудово смакує у свіжому вигляді. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт рекомендується в травні, коли температура ґрунту прогріється до шістнадцяти градусів тепла. Для боротьби зі слимаками та равликами агрономи радять використовувати дерев'яні дощечки, які слід періодично піднімати та очищати від шкідників, що значно зменшує потребу у використанні хімічних засобів.

Дітмаршер Фрюєр

Піонер

Ультраранній сорт цвітної капусти, який відзначається скоростиглістю, високою врожайністю та стійкістю до захворювань. Головки невеликі, вагою від 600 грамів до одного кілограма, мають світло-кремовий колір. Суцвіття плоско-округле, дрібнозернисте, діаметром до тридцяти сантиметрів. Розетка листя спрямована вгору, добре прикриває головки від сонячних опіків. Дозріває сорт через 105 днів після посадки. Вирощують його через розсаду, яку висаджують у відкритий ґрунт після зникнення загрози заморозків. Піонер добре росте на родючих, добре дренованих ґрунтах із нейтральною кислотністю. Полив проводять регулярно, а також застосовують підживлення мінеральними добривами. Сорт добре переносить холод, тому може успішно рости під плівковими укриттями або у відкритому ґрунті в усіх регіонах вирощування цієї культури.

Рання капуста "Піонер"

Рання красуня

Сорт білоголової капусти, який характеризується невибагливістю у догляді та стабільно високою врожайністю. Качани мають щільну структуру та середню вагу близько півтора кілограма. Листя соковите, ніжне, світло-зеленого кольору. Відзначається приємним смаком без гіркоти. Дозріває протягом 100-105 днів після посадки. Насіння висівають на розсаду наприкінці лютого або на початку березня, а у відкритий ґрунт пересаджують у квітні-травні. Оптимальними є легкі, родючі ґрунти, які містять достатню кількість органічних речовин. Для отримання гарного врожаю необхідний помірний полив, своєчасне розпушування і прополювання, а також підживлення комплексними добривами. Сорт добре переносить коливання температур та є стійким до основних захворювань капусти.

Капуста "Рання красуня"

Топаз

Сорт ранньої капусти "Топаз" відрізняється щільними качанами темно-фіолетового кольору, які можуть досягати ваги 2,5 кг. Цей сорт стійкий до розтріскування і найкраще росте в парниках або теплицях з обігрівом.

Розсаду "Топазу" рекомендується вирощувати з березня по квітень, а дозріває вона приблизно через 96 днів. Висаджувати розсаду у відкритий ґрунт можна, коли на рослинах з'явиться 5-6 листків і вони досягнуть висоти 12 см.

Якщо ви хочете вирощувати "Топаз" з насіння, його потрібно висівати в прогрітий ґрунт на глибину 2 см. Цей сорт любить добре освітлені ділянки з піщаним або суглинистим ґрунтом. Важливо, щоб ґрунт не був надто кислим, оскільки це може негативно вплинути на врожай. Не рекомендується висаджувати "Топаз" на ділянках, де протягом останніх 8 років були захворювання бактеріозом, а також там, де минулого року вирощувалися ріпа, редька або гірчиця, оскільки ґрунт може бути виснажений.

Топаз

Ранні сорти капусти є чудовим вибором для тих, хто хоче отримати швидкий врожай та насолоджуватися свіжими овочами вже на початку літа. Кожен із представлених сортів має свої переваги, серед яких холодостійкість, висока врожайність, ніжний смак та стійкість до захворювань. Вибираючи відповідний сорт, варто враховувати кліматичні умови, склад ґрунту та особливості догляду, що дозволить отримати максимально якісний урожай.

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