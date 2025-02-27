Чтобы получить ранний урожай капусты, выбираем самые лучшие сорта

С наступлением весны возникает естественное желание пополнить рацион свежими овощами. Одним из самых популярных вариантов есть ранняя капуста, которая созревает за 3-3,5 месяца. Ее кочаны не отличаются большими размерами или длительным хранением, однако они богаты полезными веществами, имеют приятный вкус и являются незаменимыми для приготовления разнообразных блюд.

Эксперты рассказали, какие сорта сверхранней капусты идеальны для получения хорошего урожая.

Копенгаген Маркет

Гибрид, отличающийся высокой урожайностью и превосходными вкусовыми качествами. Он идеально подходит для употребления в свежем виде, хорошо переносит термическую обработку, поэтому часто используется для приготовления разнообразных блюд или закваски. Созревает капуста через 90 дней после появления всходов, образуя плотные, крупные початки круглой формы. Листья светло-зеленые, а вес каждого кочана может достигать 2,5 кг. Одним из главных преимуществ этого сорта является его устойчивость к болезням, в частности, к фузариозу, гнили и бактериальным инфекциям. Оптимальные условия для выращивания – солнечные участки с плодородной, некислой почвой. Лучшими предшественниками считаются тыква, лук и картофель. В регионах с продолжительным световым днем капуста развивается лучше всего. Несмотря на повышенную влажность, кочаны могут долго оставаться на поле, не теряя своей формы и качества.

Копенгаген Маркет

Дитмаршер Фрюер

Это раннеспелый сорт, широко распространенный и активно выращиваемый крупными хозяйствами благодаря своей стабильной урожайности. Листовая розетка имеет компактные размеры, не превышает 70 сантиметров в диаметре. Полный цикл созревания составляет 112 дней с момента посадки рассады, причем созревание происходит равномерно и дружно. Сорт устойчив к болезням и неблагоприятным условиям, а также обладает высокой холодостойкостью. Важно отметить, что Дитмаршер Фрюер не подходит для заквашивания, однако прекрасно в свежем виде. Высаживать рассаду в открытую почву рекомендуется в мае, когда температура почвы прогреется до шестнадцати градусов тепла. Для борьбы со слизнями и улитками агрономы советуют использовать деревянные дощечки, которые следует периодически поднимать и очищать от вредителей, что значительно уменьшает потребность в использовании химических средств.

Дитмаршер Фрюер

Пионер

Ультраранний сорт цветной капусты, отличающийся скороспелостью, высокой урожайностью и стойкостью к заболеваниям. Головки небольшие, весом от 600 г до одного килограмма, имеют светло-кремовый цвет. Соцветие плоско-округлое, мелкозернистое, диаметром до тридцати сантиметров. Розетка листьев направлена вверх, хорошо прикрывает головки от солнечных ожогов. Созревает сорт через 105 дней после посадки. Выращивают его из-за рассады, которую высаживают в открытый грунт после исчезновения угрозы заморозков. Пионер хорошо растет на плодородных, хорошо дренированных почвах с нейтральной кислотностью. Полив проводят регулярно, а также применяют подкормку минеральными удобрениями. Сорт хорошо переносит холод, поэтому может успешно расти под пленочными укрытиями или в открытом грунте во всех регионах этой культуры.

Ранняя капуста "Пионер"

Ранняя красотка

Сорт белокочанной капусты, характеризующийся неприхотливостью в уходе и стабильно высокой урожайностью. Кочаны имеют плотную структуру и средний вес около полутора килограммов. Листья сочные, нежные, светло-зеленого цвета. Отличается приятным вкусом без горечи. Созревает в течение 100-105 дней после посадки. Семена высевают на рассаду в конце февраля или начале марта, а в открытый грунт пересаживают в апреле-мае. Оптимальными являются легкие, плодородные почвы, содержащие достаточное количество органических веществ. Для получения хорошего урожая необходим умеренный полив, своевременное рыхление и пропалка, а также подкормка комплексными удобрениями. Сорт хорошо переносит колебания температур и устойчив к основным заболеваниям капусты.

Капуста "Ранняя красотка"

Топаз

Сорт ранней капусты "Топаз" отличается плотными кочерыжками темно-фиолетового цвета, которые могут достигать веса 2,5 кг. Этот сорт устойчив к растрескиванию и лучше растет в парниках или теплицах с обогревом.

Рассаду "Топазу" рекомендуется выращивать с марта по апрель, а созревает она примерно через 96 дней. Высаживать рассаду в открытый грунт можно, когда на растениях появится 5-6 листьев и достигнет высоты 12 см.

Если вы хотите выращивать "топаз" из семян, его нужно высевать в прогретую почву на глубину 2 см. Этот сорт любит хорошо освещенные участки с песчаной или суглинистой почвой. Важно, чтобы почва не была слишком кислой, поскольку это может негативно повлиять на урожай. Не рекомендуется высаживать "Топаз" на участках, где в течение последних 8 лет были заболевания бактериозом, а также там, где в прошлом году выращивались репа, редька или горчица, поскольку почва может быть истощена.

Топаз

Ранние сорта капусты – отличный выбор для тех, кто хочет получить быстрый урожай и наслаждаться свежими овощами уже в начале лета. Каждый из представленных сортов имеет свои преимущества, в том числе холодостойкость, высокая урожайность, нежный вкус и устойчивость к заболеваниям. Выбирая подходящий сорт, следует учитывать климатические условия, состав почвы и особенности ухода, что позволит получить максимально качественный урожай.

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