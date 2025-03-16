Что происходит вокруг "Голоса Америки": объяснение СНБО

Накануне президент США Дональд Трамп решил сократить персонал и функции агентства по глобальным медиа (USAGM), которому подчиняются "Голос Америки" и "Радио Свобода". Указ, изданный американским лидером, якобы гарантирует, что "налогоплательщики больше не будут покрывать радикальную пропаганду".

Об этом сообщили в Белом доме.

Что произошло

Администрация Трампа обвинила 34-летнего ветерана "Голоса Америки" и экс-корреспондента Белого дома в нарушении журналистских стандартов. Также руководство обвиняют в приказе сотрудникам не называть ХАМАС и его членов террористами. Речь идет и о том, что несколько репортеров опубликовали антитрамповский контент в социальных сетях.

Кроме того, есть и другие причины, которые видит власть:

за последние несколько лет СМИ стало очень партийным;

проект нерационально распределяет средства;

представление негативных историй об Иране;

медиа трудоустроило российского антиамериканского пропагандиста;

выпуск сюжета о трансгендерных мигрантах, состоящих в Соединенных Штатах.

"Я глубоко расстроен тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" умолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал "Голоса Америки" - более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательный персонал - сегодня отправлен в административный отпуск. Я тоже", - написал в ФБ генеральный директор "Голоса Америки" Майкл Абрамовиц.

Он акцентировал, что более 80 лет "Голос Америки" был бесценным достоянием Соединенных Штатов, играя важную роль в борьбе против коммунизма, фашизма и угнетения, а также в борьбе за свободу и демократию во всем мире. Сегодня "Голос Америки" охватывает более 360 миллионов человек в неделю на 48 языках. Во многих диктатурах "Голос Америки" часто является единственным надежным источником новостей и информации.

По словам Абрамовица, сегодняшнее решение не позволяет "Голосу Америки" выполнять свою жизненно важную миссию.

Генеральный директор также поблагодарил за работу всех сотрудников "Голоса Америки", многие из которых приехали в Америку из авторитарных стран, где они не могли свободно заниматься журналистикой.

"Практически все, кого я знаю на Голосе Америки, из разных отделов и языковых служб, сегодня получили емейлы о том, что их отправляют в вынужденный отпуск на неопределенный срок. Это означает, что по состоянию на сегодняшний день "Голос Америки", который говорит на 49 языках по всему миру, приостановил свою работу", — акцентировал бывший сотрудник Остап Ярыш.

Когда и в каком виде она восстановится, продолжает он и восстановится ли вообще, пока неясно.

Реакция СНБО

Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, во время Второй мировой войны "Голос Америки" являлся инструментом информационной борьбы с нацистской пропагандой. Его главной целью было распространение правдивой и объективной информации для аудитории вне США, особенно в странах, где независимые СМИ находились под контролем авторитарных режимов.

"После войны "Голос Америки" продолжил работу в условиях холодной войны, играя ключевую роль в противостоянии Советскому Союзу и коммунистическим режимам. Радиопрограммы VOA стали источником свободной информации для людей за "железным занавесом", – пишет он.

С появлением соцсетей принципы информационного противостояния изменились. Начиная с 2008 года, Россия активно использовала их, в частности "ВКонтакте", для продвижения повестки дня в постсоветском пространстве.

"Сейчас Россия, Китай, Иран используют все имеющиеся платформы соцсетей для информационной войны на всех континентах. Классические медиа заменили проекты в Telegram, Х, YouTube, TikTok, которые не являются юридически медиа, но работают именно как медийные комьюнити. тинентах. Но и в телевидении используется информация по соцсетям", – пояснил руководитель ЦПД.

Соответственно, констатировал Коваленко, классические инструменты информационного противостояния отжили свое и не являются более быстрыми и эффективными. Но, убирая их, важно иметь замену.

"Мероприятие должно иметь собственные информационные войска для защиты интересов в инфополе. Россия, Китай, Иран используют милитарную силу для инфовоен. Если не иметь качественного противодействия — "тебя будут играть другие", — заключил Андрей Коваленко.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск поддержал закрытие медиа-проектов "Голос Америки" (Voice of America ) и "Радио Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty), финансируемых правительством США.

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