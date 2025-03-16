Що відбувається довкола "Голосу Америки": пояснення РНБО

Напередодні президент США Дональд Трамп вирішив скоротити персонал та функції агенції з глобальних медіа (USAGM), якій підпорядковуються "Голос Америки" і "Радіо Свобода". Указ, виданий американським лідером, буцімто гарантує, що "платники податків більше не будуть покривати радикальну пропаганду".

Про це повідомили у Білому домі.

Що сталося

Адміністрація Трампа звинуватила 34-річного ветерана "Голосу Америки" та екскореспондента Білого дому у порушенні журналістських стандартів. Також керівництву закидають наказ медійникам не називати ХАМАС і його членів терористами. Йдеться і про те, що декілько репортерів опублікували антитрампівський контент у соціальних мережах.

Крім цього, є й інші причини, які вбачає влада:

за останні кілька років ЗМІ стало надзвичайно партійним;

проєкт нераціонально розподіляє кошти;

подавання негативних історій про Іран;

медіа працевлаштувало російського антиамериканського пропагандиста;

випуск сюжету про трансгендерних мігрантів, які перебувають у Сполучених Штатах.

"Я глибоко засмучений тим, що вперше за 83 роки легендарний "Голос Америки" змовкає. Сьогодні вранці я дізнався, що практично весь персонал "Голосу Америки" — понад 1300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал — сьогодні відправили в адміністративну відпустку. Мене теж", - написав у ФБ генеральний директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц.

Він акцентував, що понад 80 років "Голос Америки" був безцінним надбанням Сполучених Штатів, відіграючи важливу роль у боротьбі проти комунізму, фашизму та пригноблення, а також у боротьбі за свободу та демократію в усьому світі. Сьогодні "Голос Америки" охоплює понад 360 мільйонів людей на тиждень 48 мовами. У багатьох диктатурах "Голос Америки" часто є єдиним надійним джерелом новин та інформації.

За словами Абрамовіца, сьогоднішнє рішення не дозволяє "Голосу Америки" виконувати свою життєво важливу місію.



Генеральний директор також подякував за роботу усім співробітникам "Голосу Америки", багато яких приїхали до Америки з авторитарних країн, де вони не могли вільно займатися журналістикою.

"Практично всі, кого я знаю на "Голосі Америки", з різних відділів і мовних служб, сьогодні отримали емейли про те, що їх відправляють у вимушену відпустку на невизначений термін. Це означає, що станом на зараз "Голос Америки", який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу", – акцентував колишній співробітник Остап Яриш.

Коли і в якому вигляді вона відновиться, продовжує він, і чи відновиться взагалі, поки неясно.

Реакція РНБО

Як зазначив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, під час Другої світової війни "Голос Америки" був інструментом інформаційної боротьби з нацистською пропагандою. Його головною метою було поширення правдивої та об’єктивної інформації для аудиторії за межами США, особливо в країнах, де незалежні ЗМІ перебували під контролем авторитарних режимів.

"Після війни "Голос Америки" продовжив роботу в умовах холодної війни, відіграючи ключову роль у протистоянні Радянському Союзу та комуністичним режимам. Радіопрограми VOA стали джерелом вільної інформації для людей за "залізною завісою", – пише він.

З появою соцмереж принципи інформаційного протистояння змінилися. Починаючи з 2008 року Росія активно використовувала їх, зокрема "ВКонтакте", для просування порядку денного в пострадянському просторі.

"Зараз Росія, Китай, Іран використовують всі наявні платформи соцмереж для інформаційної війни на всіх континентах. Класичні медіа замінили проєкти в Telegram, Х, YouTube, TikTok, які не є юридично медіа, але працюють саме як медійні ком‘юніті. Ботоферми, ЛОМи, анонімні проєкти захопили більше уваги, ніж класичні інструменти протидії дезінформації. Телебачення досі сильне на багатьох континентах. Але і в телебаченні використовується інформація з соцмереж", – пояснив керівник ЦПД.

Відповідно, констатував Коваленко, класичні інструменти інформаційного протистояння віджили своє і не є більше швидкими та ефективними. Але, прибираючи їх, важливо мати заміну.

"Захід повинен мати власні інформаційні війська для захисту інтересів в інфополі. Росія, Китай, Іран використовують мілітарну силу для інфовоєн. Якщо не мати якісної протидії – "тебе гратимуть інші", – завершив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск підтримав закриття медіа-проєктів "Голос Америки" (Voice of America) і "Радіо Свобода" (Radio Free Europe/Radio Liberty), що фінансуються урядом США.

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