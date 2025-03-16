Вбивство Демʼяна Ганула: затриманий отримав підозру за двома статтями

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, оголосили про підозру.

Про це повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко в коментарі "Суспільному".

За його даними, це сталося 15 березня, чоловікові вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — умисне вбивство, вчинене на замовлення, та незаконне поводження зі зброєю.

Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, 14 травня на Приморському бульварі Одеси сталась стрілянина і загинув чоловік, повідомили в Національній поліції. Згодом очільник МВС Ігор Клименко заявив, що жертва — Дем'ян Ганул. Ганул — громадський проукраїнський активіст.

Правоохоронці негайно почали оперативні заходи та за п'ять годин затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Імені підозрюваного не називають.

Клименко розповів що через те, що Ганул мав активну громадянську позицію, в Нацполіції не виключають, що вбивство було вчинено на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом.

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