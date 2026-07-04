Що обов'язково потрібно зробити з морквою у липні - врожай буде щедрим, а коренеплоди - великими і солодкими

Морква. / © Pixabay

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Щоб восени зібрати велику, рівну, соковиту та солодку моркву, доглядати за нею потрібно протягом літа. Саме в цей період рослина активно формує коренеплід. Адже навіть незначні помилки можуть позначитися на майбутньому врожаї.

Що на грядці слід зробити в липні, щоб морква виросла великою, читайте у ТСН.ua.

Моркву відносно легко вирощувати. Втім, доглядом не слід нехтувати, особливо у липні, коли коренеплід активно росте і потовщується. Інакше - плоди будуть тонким, деформованими і несолодкими.

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Що слід зробити з морквою у липні

Саме у липні морква активно нарощує коренеплід і накопичує цукри, від яких залежить її смак, соковитість та розмір. Якщо у цей період приділити грядкам трохи уваги, восени можна отримати рівні, великі й солодкі коренеплоди.

Що рекомендують зробити городники вже зараз:

проріджування — якщо овочі висіяно занадто густо, слід вручну видалити найслабші сходи;

прополювання – всі бур’яни, що ростуть між рядами, необхідно регулярно виривати;

мульчування – після сильних опадів варто розпушити ґрунт вздовж рядів моркви сапою, а потім покрити його мульчею - соломою або тонким шаром компосту;

підгортання – якщо верхівки коренеплодів видно з-під землі, їх треба підгорнути землею, аби захистити верхівки від впливу сонячного світла.

Важливим є удобрення моркви влітку. Її слід добре забезпечена фосфором і калієм. Також її можна полити її гноєм або посипати деревною золою вздовж рядів. Ці добрива зроблять моркву більшою та солодшою.

Натомість варто відмовитися від азоту. Він, а також важкий і глинистий ґрунт є поширеними причинами розтріскування коренів моркви.

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Важливим є полив моркви, адже овоч не переносить ні надлишку, ні нестачі води. Морква може тріскатися, якщо отримує велику кількість води після тривалої посухи. Вона намагається поглинути якомога більше рідини, а це призводить до пошкодження тканин через підвищений внутрішній тиск.

Нагадаємо, ми писали про те, чим удобрити ґрунт, щоб отримати якісний врожай.

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