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Що обов'язково потрібно зробити з морквою у липні - врожай буде щедрим, а коренеплоди - великими і солодкими
Щоб морква не тріскалася, не зеленіла та добре розвивалася, важливо виконати кілька обов'язкових процедур
Щоб восени зібрати велику, рівну, соковиту та солодку моркву, доглядати за нею потрібно протягом літа. Саме в цей період рослина активно формує коренеплід. Адже навіть незначні помилки можуть позначитися на майбутньому врожаї.
Що на грядці слід зробити в липні, щоб морква виросла великою, читайте у ТСН.ua.
Моркву відносно легко вирощувати. Втім, доглядом не слід нехтувати, особливо у липні, коли коренеплід активно росте і потовщується. Інакше - плоди будуть тонким, деформованими і несолодкими.
Що слід зробити з морквою у липні
Саме у липні морква активно нарощує коренеплід і накопичує цукри, від яких залежить її смак, соковитість та розмір. Якщо у цей період приділити грядкам трохи уваги, восени можна отримати рівні, великі й солодкі коренеплоди.
Що рекомендують зробити городники вже зараз:
проріджування — якщо овочі висіяно занадто густо, слід вручну видалити найслабші сходи;
прополювання – всі бур’яни, що ростуть між рядами, необхідно регулярно виривати;
мульчування – після сильних опадів варто розпушити ґрунт вздовж рядів моркви сапою, а потім покрити його мульчею - соломою або тонким шаром компосту;
підгортання – якщо верхівки коренеплодів видно з-під землі, їх треба підгорнути землею, аби захистити верхівки від впливу сонячного світла.
Важливим є удобрення моркви влітку. Її слід добре забезпечена фосфором і калієм. Також її можна полити її гноєм або посипати деревною золою вздовж рядів. Ці добрива зроблять моркву більшою та солодшою.
Натомість варто відмовитися від азоту. Він, а також важкий і глинистий ґрунт є поширеними причинами розтріскування коренів моркви.
Важливим є полив моркви, адже овоч не переносить ні надлишку, ні нестачі води. Морква може тріскатися, якщо отримує велику кількість води після тривалої посухи. Вона намагається поглинути якомога більше рідини, а це призводить до пошкодження тканин через підвищений внутрішній тиск.
Нагадаємо, ми писали про те, чим удобрити ґрунт, щоб отримати якісний врожай.