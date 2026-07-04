У Санкт-Петербурзі заявили про атаку дронів: повідомляють про пожежу в районі нафтового термінала (фото)

Пожежа у Санкт-Петербурзі / © Exilenova+

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У Санкт-Петербурзі вранці 4 липня пролунали вибухи. Російські Telegram-канали та очевидці повідомляють про масштабні влучання в районі морського порту.

Зокрема, Telegram-канал Exilenova+ стверджує, що після одного з ударів спалахнула пожежа на нафтовому терміналі. У Мережі також поширюють відео та фото, на яких видно густий дим.

Офіційної інформації від російської влади щодо причин вибухів, можливих пошкоджень чи постраждалих наразі немає. Також незалежного підтвердження інформації про ураження об'єктів портової інфраструктури поки що не оприлюднено.

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Обставини інциденту уточнюються.

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