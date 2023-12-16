Виявляється, все не просто так: чому ковбасу ріжуть навскіс

Ковбаса — універсальний продукт, який їдять щодня і купують на святковий стіл. У світі існує велика кількість ковбасних виробів. Але, напевно, мало хто задумувався, чому ковбасу ріжуть навскіс?

Чи це якась традиція, яка не несе жодного особливого сенсу, чи важливий нюанс, на який варто звернути увагу? Насправді все досить просто.

Існує жартівлива легенда, за якою один віденський м'ясник якось випадково нарізав ковбасу за прилавком свого магазину під кутом. Справа в тому, що вранці він встав з ліжка і помітив, що в одному з його черевиків завелася миша. Тому він пішов на роботу з однією босою ногою. Через цю незручність м'ясник не міг зосередитися.

Пізніше виявилося, що нарізана навскіс ковбаса має більш привабливий вигляд, ніж так, яку він раніше нарізав рівними скибочками. Від того часу в магазині почали нарізати продукт лише так.

Звичайно, це лише цікава історія. Насправді, ковбасу нарізають навскіс тому, що це технологічна необхідність. Під час термічного оброблення м'яса його структура змінюється, волокна стають більш жорсткими і щільними. Якщо різати ковбасу вдздовж волокон, вони будуть спричиняти серйозний опір. А ось коли ви ріжете поперек, м'ясо легше розділяється на окремі скибочки.

Як правильно відрізати ковбасу / Фото: Pexels

Крім того, за нарізання навскіс кобаса не розвалиться на частини і не втратить свою форму.

Спеціалісти також стверджують, що нарізана під кутом 35-45 градусів ковбаса має більшу площину, а тому зріз має більш привабливий вигляд. Так вітрина з продуктом привертає увагу покупців. А ще завдяки косому зрізу можна краще оцінити якість товару, його склад.

Додатково створюється ефект, наче ковбаса більша, ніж є насправді. Ще для одного бутерброда вистачить 1-2 скибочок, нарізаних навскіс. А якщо різати рівно, доведеться витрачати більше.

Деякі кулінарні блоги стверджують, що нарізані під кутом продукти смакують краще, завдяки більшій площі зіткнення з ротовою порожниною. Більше того, це один зі способів економії. Тонкі скибочки під кутом дозволяють "розтягнути" задоволення від ковбаси надовше.