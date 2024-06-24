Як очистити унітаз від каменю та вапняного нальоту: перевірений спосіб

Унітаз сяятиме чистотою, неприємних запахів не буде: чим чистити унітаз хоча б раз на тиждень

Сечовий камінь, вапняний наліт в унітазі, іржа є поширеними проблемами, з якими стикається кожна господиня. На жаль не завжди у боротьбі з ним допомагає побутова хімія. Частіше всього вона усуває, точніше, перебиває запахи

Якщо в унітазі є старі забруднення, досвідчені домогосподарки пропонують приготувати та скористатися способом очищення унітаза, який видаляє вапняний наліт, сечовий камінь, усуває запах. Ефект вас однозначно вразить.

Як приготувати та застосувати засіб для миття унітаза

Щоб приготувати засіб, потрібна оцтова кислота, але не 9%, а 70%. Для одного разу можна взяти половину пляшки оцту. Також потрібно мило для кухні, що усуває запах, або рідке господарське мило, або будь-який засіб для миття посуду. Мила чи засобу для миття потрібно додати стільки, щоб утворилася піна. З обережністю все перемішати.

Перед застосуванням засобу слід вичерпати воду з унітаза.

За допомогою щітки розподіліть приготований засіб на забрудненій поверхні унітаза. Потім унітаз потрібно закрити кришкою на годину і не користуватися ним.

Після цього йоржиком потерти всі забруднені місця, змити воду.

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