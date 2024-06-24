Чотирнадцятий пакет санкцій ЄС щодо РФ: хто потрапив до переліку

До 14-го пакету санкцій ЄС включили чимало учасників російської пропагандистської машини. Група Макфола-Єрмака детально аналізувала і пропонувала їх нашим партнерам, бо пропагандисти є відповідальними за злочини Росії.

Про це написав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Хто потрапив під санкції

Важливо, що також туди потрапили окремі родичі політиків, самі політики, компанії та інші. До переліку включили:

Співака SHAMANа (Ярослава Дронова);

Співачку Поліну Гагаріну;

Акторa Івана Охлобистіна;

Арама Габрелянова, засновника холдингу NewsMedia (Life, Mash, Shot);

Головнокомандувача ВМФ Росії адмірала Олександра Моїсеєва;

Аймані Кадирову (матір Рамзана Кадирова);

Депутата Мосміськдуми Марію Кисельову (колишня ведуча шоу "Слабка ланка");

Ігоря Алтушкіна (засновника Російської мідної компанії);

Дмитра Мезенцева (державного секретаря Союзної держави);

Таймураза Боллоева (президента пивоварної компанії "Балтика");

Олексія Гореславського (голову АНО "Інститут розвитку інтернету");

Мільярдера Романа Троценка;

Голову Росмайна Вадима Яковенка;

Міжнародний дитячий центр "Артек";

"Совкомфлот";

"Уральські авіалінії";

Громадський фонд імені Кадирова;

Білоруський союз молоді.

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії. Економічні заходи спрямовані на такі важливі сектори російської економіки як енергетика, фінанси та торгівля та ускладнять обхід санкцій ЄС.

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