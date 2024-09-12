Як підібрати чоловічу стрижку під форму обличчя

Перед тим, як підстригтися чи взагалі змінити стрижку, потрібно зрозуміти, що вам личить. Для цього визначити свою форму обличчя, адже від цього багато в чому буде залежати, чи підійде стрижка.

Щоб визначитись ближче до якого типу форми відноситься ваше обличчя, підійдіть до дзеркала, приберіть все волосся з обличчя і проведіть по дзеркалу маркером, окреслюючи контури вашого обличчя.

Найбільш поширеними формами обличчя є овальна, кругла, трикутна (серцеподібна), квадратна. Для кожної з форм фахівці радять підібрати свою стрижку, яка максимально приховає недоліки та підкреслить переваги.

Чоловічі стрижки для круглої форми обличчя

Власникам круглої форми обличчя підійдуть стрижки та зачіски, які візуально створять ілюзію висоти і наявності кутів, щоб зробити образ більш мужнім. Тому фахівці рекомендують залишати волосся на скронях коротшим, а верх – довшим, таким чином створиться потрібна пропорційність.

З класичних стрижок підійдуть варіація стрижок андеркат, канадка або британка, гармонійно виглядатиме різновид ірокеза, який відверне увагу від щік і зроблять обличчя більш “гострим”.

Чоловіча стрижка для круглого лиця/ фото: frisor.ua

Відмовтеся від об’єму на скронях, вони зроблять лице ще круглішим.

Якщо ви носите довге волосся і не готові до короткої стрижки, краще укладати волосся на один бік, так обличчя не буде здаватися повним.

Як підібрати чоловічу стрижку для квадратної форми обличчя

Головне завдання стрижки для власників квадратної форми – згладити кути. З цим добре справляються високі зачіски, короткі стрижки з скуйовдженою зачіскою, гладко зачесане волосся назад, класичні стрижки моди 50х-60х років. Чубчик і коротке волосся на скронях є класичними для квадратної форми обличчя.

Вдалими варіантами стрижок для квадратної форми будуть бокс, френч кроп, стрижки з короткими пасмами, зачіски з боковим проділом.

Чоловічі стрижки для квадратної форми обличчя

Гармонійним доповненням до таких стрижок буде темна щетина. Якщо ж у вас світле волосся, від рослинності на обличчі краще відмовитися.

Серцеподібна, або трикутна форма обличчя

Власникам трикутної або серцеподібної форми обличчя потрібні стрижки, які надають об’єму, щоб збалансувати пропорції лиця. Вдало виглядають у такому випадку складні стрижки та об'ємне укладання на маківці. Вони візуально зроблять обличчя більш гармонійним.

Для такої форми краще коротко стригти волосся на скронях і робити його довшим на верхній частині голови. Така стрижка підкреслить ширину лоба і вилиці, візуально зменшить підборіддя. Волосся довше середнього краще укладати на правий або лівий бік. Усі варіанти стрижок андеркат, канадки або британки пасуватимуть для трикутної форми.

Чоловічі стрижки для трикутної форми обличчя

Чоловічі стрижки для овальної форми обличчя

Для такої форми обличчя підійдуть і довгі, і короткі, будь-які стрижки. Для кучерявого волосся краще носити коротку довжину. Представники овальної форми обличчя зазвичай мають яскраво виражені вилиці, і щоб зробити зачіску максимально гармонійною, фахівці рекомендують зробити середню довжину волосся на скронях, невеликий чубчик, який приховає лінію росту волосся і замаскує низький лоб. Коротку стрижку робити без чітко виражених обкантовок в області потилиці і скронь.

Можна вибрати варіації стрижок андеркат або британка, канадка, помпадур, зачісок з зачосом чубчика назад і укладанням з легкою розпатланістю на маківці, стрижки бокс й напівбокс.

Чоловічі стрижки для овальної форми обличчя

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