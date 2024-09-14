На Львівщині дрон зірвав спробу "телепортації" ухилянта

Стосовно винахідливого громадянина склали протокол.
На Львівщині прикордонники 7 Карпатського загону затримали 32-річного жителя Запоріжжя, який намагався "телепортуватися" через прикордонний контроль.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Повідомляється, що чоловік разом із напарницею вирішив провести експеримент з перенесення матерії, намагаючись уникнути фізичного проходження простору між двома точками. Вони подорожували на Закарпаття з метою незаконного перетворення кордону, використовуючи нестандартні методи для обходу прикордонного контролю.
На шляху подорожніх був пост прикордонників. Щоб його обійти, 25-річна жінка висадила чоловіка приблизно за 500 метрів до поста, сама проїхала його і зупинилася неподалік. Чоловік планував обійти прикордонників лісом і дістатися до транспортного засобу, щоб продовжити подорож. Проте його спробу "телепортації" зафіксував дрон прикордонників.
Нагадаємо, на Волині правоохоронницю затримали за участь у переправленні ухилянтів до Польщі. Державне бюро розслідувань викрило її у незаконній діяльності.
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