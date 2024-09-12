Как подобрать мужскую стрижку под форму лица

Перед тем, как подстричься или вообще сменить стрижку, нужно понять, что вам подходит. Для этого определить свою форму лица, ведь от этого во многом будет зависеть, подойдет ли стрижка.

Чтобы определиться к какому типу формы относится ваше лицо, подойдите к зеркалу, уберите все волосы с лица и проведите по зеркалу маркером, очерчивая контуры вашего лица.

Наиболее распространенными формами лица являются овальная, круглая, треугольная (сердцевидная), квадратная. Для каждой из форм специалисты советуют подобрать свою стрижку, которая максимально скроет недостатки и подчеркнет преимущества.

Мужские стрижки для круглой формы лица

Владельцам круглой формы лица подойдут стрижки и прически, которые зрительно создадут иллюзию высоты и наличия углов, чтобы сделать образ более мужественным. Поэтому специалисты рекомендуют оставлять волосы на висках короче, а верх – длиннее, таким образом создастся нужная пропорциональность.

Из классических стрижек подойдут вариация стрижек андеркат, канадка или британка, гармонично будет выглядеть разновидность ирокеза, которая отвлечет от щек и сделает лицо более "острым".

Мужская стрижка для круглого лица/ фото: frisor.ua

Откажитесь от объема на висках, они сделают лицо еще круглее.

Если вы носите длинные волосы и не готовы к короткой стрижке, лучше укладывать волосы на одну сторону, так лицо не будет казаться полным.

Как подобрать мужскую стрижку для квадратной формы лица

Главная задача стрижки для владельцев квадратной формы – сгладить углы. С этим хорошо справляются высокие прически, короткие стрижки со взъерошенной прической, гладко зачесанные волосы назад, классические стрижки моды 50х-60х годов. Челка и короткие волосы на висках являются классическими для квадратной формы лица.

Удачными вариантами стрижек для квадратной формы будут бокс, френч укроп, стрижки с короткими прядями, прически с боковым пробором.

Мужские стрижки для квадратной формы лица

Гармоничным дополнением к таким стрижкам будет темная щетина. Если у вас светлые волосы, от растительности на лице лучше отказаться.

Сердцевидная или треугольная форма лица

Владельцам треугольной или сердцевидной формы лица требуются стрижки, которые придают объем, чтобы сбалансировать пропорции лица. Удачно выглядят в таком случае сложные стрижки и объемная укладка на макушке. Они зрительно сделают лицо более гармоничным.

Для такой формы лучше коротко стричь волосы на висках и делать их длиннее на верхней части головы. Такая стрижка подчеркнет ширину лба и скулы, визуально снизит подбородок. Волосы длиннее среднего лучше укладывать на правую или левую сторону. Все варианты стрижек андеркат, канадки или британки будут подходить для треугольной формы.

Мужские стрижки для треугольной формы лица

Мужские стрижки для овальной формы лица

Для такой формы лица подойдут и длинные, и короткие, любые стрижки. Для вьющихся волос лучше носить короткую длину. Представители овальной формы лица обычно имеют ярко выраженные скулы, и чтобы сделать прическу максимально гармоничной, специалисты рекомендуют сделать среднюю длину волос на висках, небольшую челку, которая скроет линию роста волос и замаскирует низкий лоб. Короткую стрижку делать без четко выраженных обкантовок в области затылка и висков.

Можно выбрать вариации стрижек андеркат или британка, канадка, помпадур, причесок с причесом челки назад и укладкой с легкой растрепанностью на макушке, стрижки бокс и полубокс.

Мужские стрижки для овальной формы лица

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