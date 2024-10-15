Як пробачити та відпустити образу: дієві способи

Важливо, щоб образа на конкретну людину, не змушувала вас розчаруватися в інших.

Образа може заволодіти нами настільки сильно, що позбавляє інших важливих, радісніших віддчутів. Людина, яка завдала нам болю, може стати центром нашої уваги та "висмоктувати" нашу енергію. Але пробачити образу буває не так вже і легко.

Як це зробити - розповідаємо далі.

Визначте свою роль у конфлікті

Коли нами заволоділа образа, то ми зазвичай концентруємося на діях іншої людини. У нашому випадку варто зрозуміти, як наші попередні дії призвели до образи. Навіть попри те, що хтось вчинив негарно щодо вас, ми рідко буваємо повністю невинні.

Проаналізуйте, як ви б вчинили на місці вашого кривдника. Справа не в тому, щоб почати звинувачувати себе в тому, що відбувається, а втому, щоб не знімати відповідальність зі себе. Так вам буде легше впоратися з гнівом.

Позбавте себе від гніву

Найчастіше образа - це спосіб покарати людину за її вчинок. Ми вважаємо, якщо перестати злитися, це дуже легко зійде їй з рук. І хоча ваша образа дійсно може бути болючою для людини, передусім, ви отруюєте себе цими негативними емоціями, завдаєте собі біль знову і знову, намагаючись утримати всередині гнів як можна довше.

Чк пробачити іншу людину / Фото: ТСН.ua

Вміння не триматися за образу допоможе зцілитися від неї. Зробити це з любові до себе буде набагато простіше.

Не розчаровуйтеся в інших людях

Коли ми відчуваємо образу, це може призвести до розчарування в людях загалом.

А ви намагайтеся зробити навпаки: не проектуйте образи на тих, хто вас оточує. Натомість оточіть себе людьми, які вселяють надію. В такий момент як ніколи важливі подруги, які можуть вам підтримати і завжди приймуть вашу сторону.

Не бійтеся розчарування

На жаль, життя без страждань практично неможливе. Якщо людина не здатна прийняти те, що з нею відбувається, її очікує розчарування. Вміння проживати будь-які емоції та ситуації, а не відштовхувати їх, допоможе вам жити здоровішими і щасливішими.

Практика, як відпустити образу

Складіть список усіх людей, на яких ви ображаєтеся.

Навпроти імені кожної людини напишіть, через що ви образилися.

Визначте, на яку частину вашого життя впливає образа.

Запишіть, яку частину ви самі внесли у цю ситуацію. Будьте чесними з собою, щоб не застрягнути в образі.

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