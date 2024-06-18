Як вгамувати дитячу істерику, що сказати дитині, яка кричить: корисний лайфгак

У дітей віком до 4-5 років часто трапляються істерики, які батьки не знають як вгамувати. А коли це трапляється в людному місці, батьки часто відчувають великий стрес через осуд сторонніх та власне безсилля

Часто втручання сторонніх людей, знову ж таки осуд сторонніх змушують батьків, щоб якимось чином заспокоїти дитину, виконати всі її вимоги, що може мати негативні наслідки для обох сторін.

Що потрібно запитати у дитини, щоб припинити істерику

Уявімо ситуацію, у дитини почалася істерика. З якихось причин малюк голосно плаче та кричить. Можливо його образила відмова батьків купити чергову іграшку, можливо, дитина хоче спати.

Жодні прохання та вмовляння не допомагають мамі та татові заспокоїти свою дитину.

Що робити у подібній ситуації? Ділимося психологічним трюком, який у більшості своїй дозволяє моментально зупинити майже будь-яку дитячу істерію. Потрібно лише дещо запитати у дитини.

Мама чи тато повинні підійти до малюка, що істерить та запитати: «Якого кольору твій одяг?»

Як показує практика, з якоїсь причини багато маленьких дітей після цієї фрази заспокоюються.

Дитина перестає плакати, тому що відвертається на вивчення одягнених на неї речей і забуває про причини власної істерики. Дитині самому стає цікаво, якого кольору його комбінезон або будь-який інший предмет гардероба.

Звичайно, цей спосіб діє лише на дитину певного віку. Крім того, якщо використовувати його дуже часто, малюк зрозуміє хитрість. В такому разі можна придумати інше питання, іншу хитрість для відволікання. Головне — відвернути увагу.

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