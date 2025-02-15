Як виміряти розмір стопи і вибрати правильний розмір взуття

Зручне взуття - це не тільки незмінний атрибут стилю. Це гарантія здоров'я ваших ніг.

Існує кілька простих рекомендацій, дотримуючись яких можна звести ризик невдалої покупки взуття до мінімуму. Під час вибору відповідного розміру вкрай важливо правильно визначити довжину стопи. Для цього знадобиться аркуш паперу, лінійка і олівець.

Як правильно визначити розмір ноги

Необхідно поставити ногу на картон або звичайний папір, і за допомогою олівця або маркера обвести ногу. Після чого за допомогою лінійки вимірюється відстань по довжині між великим пальцем і п'ятою.

Якщо у вас є зручна пара взуття, витягніть з них устілку і виміряйте її по довжині тим же способом. Необхідно щоб устілка не була надто розтоптана, так як від цього вона стає довша, і заміри можуть виявитися неточними.

Як вибрати правильний розмір взуття

Під час визначення необхідного розміру взуття важливо врахувати кілька значних моментів. До вечора розмір стопи трохи збільшується, тому бажано здійснювати вимірювання від другої половини дня, коли ноги вже трохи розходилися. Тоді ви не ризикуєте придбати взуття, яке згодом буде натирати або тиснути.

Також слід звернути увагу на загальновідомий факт, що права і ліва нога людини відрізняються за розміром, тому необхідно вимірювати обидві стопи і купувати взуття, орієнтуючись на більший розмір.

Після цього не важко визначити точний розмір улюбленого бренду по таблиці.

За міжнародним стандартом довжина стопи вимірюється в мм з округленням до 0.5 см. Європейський - використовує сантиметри, американський і англійський - дюйми.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що розмір взуття підібраний неправильно. Більше про це читайте у новині.

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