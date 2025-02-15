Как измерить размер стопы и выбрать правильный размер обуви

Удобная обувь – это не только неизменный атрибут стиля. Это гарантия здоровья ваших ног.

Существует несколько простых рекомендаций, следуя которым можно свести риск неудачной покупки обуви к минимуму. При выборе подходящего размера очень важно правильно определить длину стопы. Для этого понадобится лист бумаги, линейка и карандаш.

Как правильно определить размер ноги

Необходимо поставить ногу на картон или обычную бумагу, и с помощью карандаша или маркера обвести ногу. После чего с помощью линейки измеряется расстояние по длине между большим пальцем и пяткой.

Если у вас есть удобная пара обуви, достаньте из них стельку и измерьте ее по длине тем же способом. Необходимо, чтобы стелька не была слишком растоптана, так как от этого она становится длиннее, и замеры могут оказаться неточными.

Как выбрать правильный размер обуви

При определении необходимого размера обуви важно учесть несколько значительных моментов. К вечеру размер стопы немного увеличивается, поэтому желательно совершать измерения со второй половины дня, когда ноги уже немного расходились. Тогда вы не рискуете приобрести обувь, которую впоследствии будет натирать или давить.

Также следует обратить внимание на общеизвестный факт, что правая и левая нога человека отличаются по размеру, поэтому необходимо измерять обе стопы и покупать обувь, ориентируясь на больший размер.

После этого нетрудно определить точный размер любимого бренда по таблице.

По международному стандарту длина стопы измеряется в мм со скруглением до 0.5 см. Европейский – использует сантиметры, американский и английский – дюймы.

Ранее мы писали, как понять, что размер обуви подобран неправильно. Больше об этом читайте в новости.

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