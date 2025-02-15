Туск призвал Европу разработать план безопасности для Украины

Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и собственной безопасности, в противном случае "будущее будут решать другие глобальные игроки".

Об этом премьер Польши Дональд Туск написал в соцсети X.

"Европе срочно нужен собственный план действий по Украине и нашей безопасности, иначе наше будущее будут решать другие глобальные игроки. Не обязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план нужно готовить уже сейчас. Нельзя терять время", — отметил Туск.

Напомним, в Мюнхене президент Владимир Зеленский предупредил европейцев. По его словам, Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора. Иначе "Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу".

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