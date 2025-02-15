Туск закликав Європу розробити план безпеки для України

Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та власної безпеки, у іншому випадку, "майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці".

Про це прем'єр Польщі Дональд Туск написав у соцмережі X.

"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов'язково у відповідності до наших власних інтересів. Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", - зазначив Туск.

Нагадаємо, в Мюнхені президент Володимир Зеленський попередив європейців. З його слів, Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора. Інакше, "Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному".

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