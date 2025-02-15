Переставте 2 сірники за 15 секунд , щоб виправити рівність

Головоломки, у яких потрібно змінювати розташування сірників для отримання правильного рівняння, давно відомі як цікавий і корисний спосіб тренування логіки та просторового мислення. Вони допомагають не лише розважитися, а й покращити увагу до деталей, розвинути нестандартне мислення та швидкість прийняття рішень.

Ми вже неодноразово пропонували головоломки, де потрібно переставити один сірник, на цей раз завдання складніше - потрібно переставити 2 сірники.

У рівнянні 8−2=13 необхідно переставити два сірники, щоб воно стало правильним. На перший погляд, завдання здається складним, але якщо уважно подивитися, можна знайти правильне рішення. Чи вдасться вам впоратися із завданням за 15 секунд? Спробуйте, але навіть якщо час мине, головне – знайти правильний підхід і розгадати логіку задачі.

Як правильно розв’язати головоломку

Для того щоб отримати правильну відповідь, потрібно змінити цифру 8 на 5, забравши з неї два сірники. Потім ці ж два сірники слід додати до цифри 5 так, щоб вона перетворилася на 15. У результаті рівняння набуває вигляду:

15−2=13

Це правильне математичне твердження, яке і є розв’язком загадки.

Такі вправи допомагають підтримувати мозок у тонусі, розвивати уважність і креативне мислення. Якщо вам сподобалося це завдання, обов’язково спробуйте розгадати й інші подібні головоломки – вони не тільки розважать, а й покращать вашу здатність знаходити нестандартні рішення у повсякденному житті.

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