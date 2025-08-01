Голову Чернівецької облради обурила нагорода відомій буковинській волонтерці

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У соціальних мережах з’явився запис, де голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко зневажливо коментує нагороду від Президента України відомій лікарці та волонтерці Ользі Кобевко.

«Що вона такого зробила, щоб їй давати «медальку»…. грамоту Президента? Це так не робиться!» — заявив посадовець.

Ольга Кобевко - знана медикиня та волонтерка, депутатка Чернівецької обласної ради, яка від 2014 року активно займається волонтерством, допомагаючи фронту та шпиталям. У жовтні 2024 року вона мобілізувалася до лав Збройних сил України. Відтоді рятує життя військовослужбовців на Харківщині. За багаторічну допомогу Збройним силам Президент України нагородив Ольгу Кобевко медаллю «За оборону України».

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Наразі Кобевко не коментує слова голови облради, бо лише приїхала на кілька днів у відпустку до рідних, яких не бачила 10 місяців, про що повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Досі публічно не прокоментував свої заяви і сам Бойко.

Водночас на інцидент відреагував народний депутат України Сергій Рудик. У своєму дописі в мережі Фейсбук він звернувся до депутатів Чернівецької обласної ради: «Маю питання лише до депутатів обласної ради. Це ваш керівник, ви голосували за нього, і ви з ним працюєте. Маєте визначитися – ви люди, чи вівці. Якщо ні, поставте питання про його відставку на найближчій сесії. Вибір за вами».

Нагадаємо, у 2025 році не відбулося жодної сесії Чернівецької обласної ради, попри дві спроби Олексія Бойка її скликати. Причина - відсутність кворуму, адже 3 фракції обласної ради («Батьківщина», «Слуга Народу», «Народний контроль») вимагають відставки голови обласної ради через систематичне порушення ним регламенту, зверхнє ставлення до депутатів, створення коаліції з проросійською партією ОПЗЖ та упереджене ставлення до керівників комунальних закладів, які є депутатами не від його партії (Аграрної партії).

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