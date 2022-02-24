Литва закликала своїх громадян негайно покинути Україну

Їм також не рекомендують не виїжджати до Білорусі.
Міністерство закордонних справ Литви закликало своїх громадян, які перебувають в Україні, негайно залишити країну наземним транспортом.
Міністерство закордонних справ рекомендує завантажити програму Keliauk saugiai (Подорожуй безпечно) та отримувати актуальну консульську інформацію і повідомлення від міністерства у разі кризи в іноземній державі.
Про це пише Інтерфакс-Україна.
МЗС також просить не виїжджати до Білорусі.
"Повітряний простір України закритий, громадян закликають не приїжджати до аеропортів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.
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