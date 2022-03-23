Міністр агрополітики Роман Лещенко подав у відставку

Обов’язки міністра покладуть на його першого заступника.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку.

Політик підтвердив цю інформацію виданню "ЕП".

Чому саме Лещенко вирішив піти у відставку, наразі невідомо. Незабаром відбудеться голосування за відставку у Верховній Раді. Після цього обов’язки міністра тимчасово покладуть на першого заступника Лещенка – Тараса Висоцього.

Також видання дізналося, що найбільш ймовірною кандидатурою на посаду міністра агрополітики є голова аграрного комітету Микола Сольський.

Нагадаємо, раніше Роман Лещенко повідомляв, що посівна кампанія 2022 року розпочнеться там, де це можливо, з урахуванням бойових дій.

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