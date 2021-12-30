Нацкорпус пікетував офіс "ОПЗЖ" через заяви Киви

Ілля Кива до мітингувальників не вийшов.

Активісти Національного Корпусу влаштували акцію з піротехнікою та димовими шашками біля офісу "Опозиційної платформи - За життя" у Києві, де мав відбутися з'їзд партії. Нацкорпус вимагав від народного депутата Іллі Киви звіту за антиукраїнські висловлювання у ефірі російського телеканалу "Росія-1".

Про це повідомив керівник Центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін у своєму телеграм-каналі.

"Ми прийшли під офіс "ОПЗЖ" - спитати Киву про його антиукраїнські заяви. Цей пєтух уже настільки ах***л, що на російському телебаченні заявив, що РФ має право на українські землі. Але в Україні колаборантів досі не саджають. Навпаки, як бачите по відео, дуже добре охороняють", - написав Жорін.

Ілля Кива до мітингувальників не вийшов. З'їзд "ОПЗЖ" також не відбувся, ймовірно, через протести націоналістів.

Як повідомлялося раніше, 28 грудня Ілля Кива взяв участь у прямому ефірі на телеканалі "Росія-1", в ході якого заявив про права Росії на території України та схвалив окупацію Криму.