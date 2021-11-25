Не піцерія: Зеленський змінив локацію пресмарафону — ЗМІ

За інформацією видання, співвласник локації — консультант "Великого будівництва" Юрій Голік.

У ЗМІ повідомили, що Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, яка відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".

Про це інформує PavlovskyNews.

"Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі", — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, співвласник локації — консультант "Великого будівництва" Юрій Голік.

PavlovskyNEWS

Раніше повідомлялося, що пресмарафон президента України Володимира Зеленського начебто відбудеться у столичній піцерії "Автостанція" на Подолі.

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування — 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.