"Манчестер Юнайтед" визначився з заміною Сульшеру

Клуб домовився про співпрацю з керівником зі спорту та розвитку російського "Локомотиву".

Керівник спортивного відділу в московському "Локомотиві" Ральф Рангнік найближчим часом має стати тимчасовим тренером "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомив журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Сторони підпишуть угоду на шість місяців, а потім він стане консультантом клубу.

Наразі спеціаліст веде перемовини з керівництвом "Локомотиву" щодо розірвання чинної угоди. Зазначається, що переговори знаходяться на просунутій стадії.

Минулого тижня з посади головного тренера "манкуніанців" було звільнено Уле-Гуннара Сульшера. За даними ЗМІ, МЮ через дострокове розірвання угоди виплатить Сульшеру 7,5 млн фунтів.

У 12 матчах цього сезону Прем'єр-ліги "манкуніанці" набрали 17 очок і зараз посідають 7-ме місце. Команда програла 5 із 7 останніх матчів у чемпіонаті;

В останньому поєдинку, який відбувся напередодні, МЮ розгромно програв "Вотфорду" - 1:4. У наступному турі АПЛ "червоні дияволи" 28 листопада на виїзді зіграють з лідером чемпіонату "Челсі".

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