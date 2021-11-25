Домашнє насильство в Україні: цьогоріч 20% скарг надійшло від чоловіків

Волонтерка з Рівного розповіла історію, як жінка покинула чоловіка з трьома дітьми, проте періодично приходить п'яна і лупцює його.

До Офісу уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової цього року надійшло 180 звернень із питань захисту від домашнього насильства.

Про це розповіла сама омбудсменка у Facebook.

80% звернень — від жінок. За її словами, найбільш поширеними є порушення права на безпеку та захист, одержання правової, медичної та соціальної допомоги.

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"Жінки та дівчата з інвалідністю нерідко зазнають дискримінації і не завжди можуть скористатися своїми правами. Особливо це стосується жінок з психічними та інтелектуальними розладами, які перебувають у соціальних закладах опіки та у сім’ях і стають жертвами насильства", — зазначила омбудсменка.

Проте нерідко і чоловіки стають жертвами сімейного насильства.

Засновниця ГО "Ангели Життя" Ірина Пашкевич з Рівного в інтерв’ю для "РадіоТрек" розповіла про один з випадків сімейного насильства над чоловіком та його дітьми.

За її словами, одне з останніх звернень до волонтерів надійшло від чоловіка, якого покинула дружина.

"Вона йому зраджувала. Цей чоловік виховує сам трьох спільних дітей. Жінка проживає з іншим чоловіком, але систематично приходить до колишнього чоловіка напідпитку і б’є його. Це все відбувається на очах у дітей, він просто не знає, як на це реагувати. Вона нібито приходить до дітей, напідпитку, і наносить тілесні ушкодження чоловікові. Він у паніці", — розповідає Пашкевич.

Нагадаємо, що в Україні з'явився мобільний застосунок для протидії домашньому насильству.

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