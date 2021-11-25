"Манчестер Юнайтед" определился с заменой Сульшеру

Клуб договорился о сотрудничестве с руководителем по спорту и развитию российского "Локомотива".

Руководитель спортивного отдела в московском "Локомотиве" Ральф Рангник в ближайшее время должен стать временным тренером "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Стороны подпишут соглашение на шесть месяцев и затем станет консультантом клуба.

Специалист ведет переговоры с руководством "Локомотива" по расторжению действующего соглашения. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

На прошлой неделе с должности главного тренера "манкунианцев" был уволен Уле-Гуннар Сульшер. По данным СМИ, МЮ из-за досрочного расторжения сделки выплатит Сульшеру 7,5 млн фунтов.

В 12 матчах этого сезона Премьер-лиги "манкунианцы" набрали 17 очков и сейчас занимают 7 место. Команда проиграла 5 из 7 последних матчей в чемпионате;

В последнем поединке, состоявшемся накануне, МЮ разгромно проиграл "Вотфорду" - 1:4. В следующем туре АПЛ "красные дьяволы" 28 ноября на выезде сыграют с лидером чемпионата "Челси".

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