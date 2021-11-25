Не пиццерия: Зеленский сменил локацию пресс-марафона — СМИ

По информации издания, совладелец локации — консультант "Большого строительства" Юрий Голик.

В СМИ сообщили, что Офис президента выбрал другую локацию для пресс-марафона президента Владимира Зеленского, которая состоится завтра, 26 ноября. Речь идет о коворкинге Creative State Arsenal возле станции метро "Арсенальная".

Об этом сообщает PavlovskyNews.

"Это место значительно лучше по емкости для такого мероприятия, чем пиццерия на Подоле", — говорится в сообщении.

По информации издания, совладелец локации — консультант "Большого строительства" Юрий Голик.

PavlovskyNEWS

Ранее сообщалось, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского якобы состоится в столичной пиццерии "Автостанция" на Подоле.

Отметим, что Зеленский уже проводил пресс-марафон в общепите — 10 октября 2019 года в Kyiv Food Market.