Псевдоексперти лякали, але 81% українців не відчули відключень – Сергій Іванов

країна пройшла зиму без масових відключень, попри панічні прогнози так званих експертів, які прогнозували енергетичний колапс.

Журналіст Сергій Іванов у своєму Facebook-дописі розкритикував тих, хто нагнітав ситуацію, та запропонував створити “рейтинг” – список найбільш неточних і безвідповідальних прогнозистів.

За даними соцопитування групи “Рейтинг”, 81% українців узагалі не стикалися з відключеннями світла, ще 17% повідомили про незначні перебої. Це кардинально відрізняється від осінніх заяв “експертів”, які запевняли, що українці сидітимуть у темряві по 12-20 годин на добу.

До лідерів “рейтингу дезінформації” журналіст відніс Олександра Харченка, який восени пророкував 20-годинні відключення, та ООН, що лякала світ заявами про 18-годинні перебої з електрикою.

Іванов зазначає, що саме завдяки таким панічним прогнозам у суспільстві ширилося відчуття приреченості, а західні ЗМІ підхоплювали ці заяви, посилюючи атмосферу страху.

Журналіст також закликав українців додавати власних кандидатів до цього списку та наголосив на необхідності більш відповідального ставлення до експертних оцінок.