Путіна усунуть найближчі соратники?: удари України могли запустити процеси в Кремлі —експерт

Володимир Путін / © Associated Press

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Посилення далекобійних ударів України по території Росії може впливати не лише на військову ситуацію, а й на настрої всередині російської влади.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він припускає, що найближче оточення Володимира Путіна вже може шукати варіанти, як зберегти власний вплив у разі зміни влади.

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Огризко звернув увагу, що президент України Володимир Зеленський наприкінці червня повідомив про початок 40-денної операції із застосуванням далекобійних засобів ураження. На думку дипломата, такий тиск може змусити російську еліту замислитися над майбутнім.

За його словами, зараз навколо Путіна можуть відбуватися непублічні переговори між різними групами впливу.

«Навколо Путіна формуються групи, які хочуть його прибрати, адже вони усвідомлюють, що інакше можуть прибрати їх», — заявив Огризко.

Дипломат вважає, що представники російської верхівки можуть уже обговорювати, хто стане новим лідером країни та як представити його західним партнерам.

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Чому російська еліта може відмовитися від Путіна

На думку Огризка, багато впливових людей у Росії розуміють, що війна та міжнародна ізоляція дедалі більше загрожують і їм особисто. Саме тому вони можуть намагатися дистанціюватися від чинного президента.

Для прикладу дипломат навів умовного представника найближчого оточення Кремля.

«Путін себе повністю дискредитував, показав, що він злочинець. Якщо я його не здам добровільно, то тоді злочинцем буду і я», — так Огризко описав можливі настрої серед російської еліти.

За його словами, такі люди можуть спробувати переконати Захід, що після відходу Путіна Росія зміниться, а нове керівництво буде готове до інших відносин із міжнародною спільнотою.

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Колишній глава МЗС вважає, що головним аргументом російських еліт стане необхідність зберегти Росію як єдину державу. Вони можуть переконувати західні країни, що лише нова влада здатна не допустити внутрішнього хаосу, громадянської війни чи проблем із контролем над ядерною зброєю.

На думку дипломата, саме на цьому може будуватися їхня майбутня стратегія переговорів із Заходом.

Водночас Огризко наголосив лише на власному баченні ситуації. Він припускає, що подібні процеси вже можуть відбуватися за лаштунками Кремля, однак жодних офіційних підтверджень цього наразі немає.

Нагадаємо, видання The i Paper пише про те, що Україна своїми атаками принизила Путіна у його рідному місті - Санкт-Петербурзі. У червні українські далекобійні дрони та ракети завдали ударів по стратегічних об’єктах другому за величиною місті Росії. Експерти зазначають, що Петербург для «фюрера» має особливе значення, бо там він народився, працював у мерії та розпочав політичну кар’єру.

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